Descubre los premios de la ONCE para el 22 de noviembre de 2026. El Sueldazo ofrece 5.000 euros mensuales, el Super Once un millón y el Cuponazo 2.000 euros diarios. Consulta detalles y fechas aquí.

La Organización Nacional de Ciegos de España ( ONCE) pone a disposición de sus jugadores los sorteos programados para el sábado y domingo 22 de noviembre de 2026, con oportunidades de premios significativos en sus tres principales juegos de recurrencia. Los participantes pueden acceder al Sueldazo, al Super Once y al Cuponazo, cada uno con sus propias reglas, montos máximos y condiciones de juego específicas para esta fecha concreta.

Detalles y mecanismo del Sueldazo ONCE

El sorteo Sueldazo de la ONCE es un juego de recurrencia que permite a los ganadores recibir 5.000 euros mensuales durante un período de 20 años, con la alternativa de cobrar un importe único de 300.000 euros al contado. Este premio principal está diseñado para brindar una seguridad financiera a largo plazo a los afortunados participantes del sorteo. Para alcanzar el bote final del Sueldazo, el mecanismo de selección elige cinco cifras distintas de un total de 100.000 números posibles, a las que se suma un número de serie comprendido entre 1 y 55.

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Además del premio mayor, el Sueldazo ofrece un segundo premio consistente en cuatro ganadores que recibirán 2.000 euros cada mes durante 10 años. Esta categoría de segundo premio requiere una inversión mínima de 2 euros por la participación en el sorteo. La ONCE tiene la capacidad de acumular hasta 240.000 euros en los siguientes sorteos en caso de que no se vendan los premios de segunda categoría, aumentando así el valor total disponible para los jugadores futuros.

Juego y apuestas del Super Once

La participación en el sorteo Super Once de la ONCE se realiza seleccionando entre 5 y 11 números distintos de un total de 80 disponibles, sin importar el orden de selección. La cantidad a repartir entre los ganadores varía dependiendo de la cantidad de números acertados y la cantidad abonada por apuesta en una combinación ganadora de 20 números. El premio máximo posible en este juego es de un millón de euros, siempre que se juegue una apuesta de 1 euro con 11 números.

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Existen siete tipos de apuestas válidas en el Super Once, que corresponden a la elección de 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números. Los jugadores pueden optar al bote final en tres oportunidades a lo largo del día, en los horarios fijados a las 10:00 horas, a las 12:00 horas y a las 21:15 horas. Estas franjas horarias permiten a los jugadores verificar sus combinaciones en tiempo real durante el día.

Premios y caducidad del Cuponazo

El Cuponazo es otro de los sorteos recurrentes de la ONCE que ofrece premios diarios de 2.000 euros, pagados durante un periodo de 10 años a los ganadores seleccionados. Los cupones que se juegan en estos sorteos pueden acumular premios de primera y segunda categoría, los cuales tienen una caducidad estricta de 30 días contados desde el día siguiente al sorteo. Esta regla de caducidad es fundamental para que los ganadores reclamen sus premios dentro del plazo establecido.

Información oficial y verificación de resultados

Es importante destacar que los únicos resultados oficiales y válidos del sorteo del domingo 22 de noviembre de 2026 son aquellos que publica directamente la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Las fuentes externas, como Antena 3, no se hacen responsables en caso de errores u omisiones en la información difundida, por lo que la verificación debe hacerse siempre a través de los canales oficiales de la ONCE.

Consecuencias y pasos siguientes para los jugadores

Los jugadores que hayan participado en los sorteos del 22 de noviembre de 2026 deben verificar sus cupones y boletos utilizando los resultados oficiales publicados por la ONCE. Si se han acertado premios de primera o segunda categoría en el Cuponazo o el Sueldazo, es imperativo reclamarlos dentro de los 30 días siguientes al sorteo para evitar que caduquen. Los ganadores del Super Once deben revisar sus combinaciones en los horarios establecidos (10:00, 12:00 y 21:15) para confirmar si han acertado los números seleccionados entre el 1 y el 80.

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Además de los sorteos de la ONCE, es relevante mencionar que otros juegos como la Bonoloto, la Primitiva y la Lotería Nacional también realizan sorteos en estas fechas, con premios que pueden alcanzar montos considerables. Por ejemplo, la Lotería Nacional ofrece un primer premio de 600.000 euros en su sorteo del sábado 21 de noviembre de 2026, y se han reportado botes acumulados de 2,3 millones de euros en la Primitiva y 37 millones en el Euromillones en sorteos recientes. Los jugadores deben estar atentos a las fechas y horarios específicos de cada juego para maximizar sus posibilidades de participación.

Para cualquier consulta sobre los premios, reglas de juego o verificación de resultados, se recomienda acudir a las oficinas de la ONCE o a sus canales digitales oficiales. La organización mantiene una transparencia total en la publicación de resultados y en la gestión de premios, garantizando la confianza de sus millones de jugadores en España. La fecha del 22 de noviembre de 2026 marca un nuevo ciclo de sorteos que los jugadores pueden seguir a través de los medios autorizados.