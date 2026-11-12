Premios Forqué 2025: Finalistas y fechas clave de la gala madrileña

Conoce los finalistas de los Premios Forqué 2025 y prepara tu lista para el anuncio de ganadores el próximo 19 de diciembre en la gala del Palacio Municipal IFEMA de Madrid.

La temporada de reconocimiento al cine español arranca con fuerza al revelar los finalistas de la próxima edición de los Premios Forqué. Esta gala, que se celebrará el 19 de diciembre en el Palacio Municipal IFEMA de Madrid, confirma las candidaturas en las categorías más prestigiosas de la industria audiovisual nacional.

Competencia por Mejor Serie de Ficción

En la categoría dedicada a la televisión, cuatro producciones se han posicionado como las principales aspirantes al galardón a Mejor Serie de Ficción. Los títulos que compiten por llevarse este premio son 'Celeste T2', 'El castillo', 'Ravalejar' y 'Se tiene que morir mucha gente'. Esta lista refleja la diversidad de géneros y narrativas que han destacado durante el período evaluado.

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Largometrajes y Actuaciones Masculinas

La competencia por Mejor Interpretación Masculina cuenta con finalistas de gran trayectoria. Alberto San Juan figura entre los nominados, destacando su trabajo en la categoría de actuación. Por otro lado, la cinta 'El ser querido', dirigida por Rodrigo Sorogoyen, ha logrado acumular tres candidaturas, incluyendo la de Mejor Largometraje de Ficción y la interpretación masculina para Javier Bardem.

Destacadas Actuaciones Femeninas

La categoría de Mejor Interpretación Femenina presenta una selección sólida de actrices reconocidas internacionalmente. Las nominadas incluyen a Lola Dueñas y Penélope Cruz, quienes compiten con roles que han resonado críticamente. Además, Lola Dueñas suma otra nominación en la categoría de Mejor Interpretación Femenina, evidenciando la fuerza de su trayectoria reciente en el sector audiovisual.

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Impacto Cultural y Educación

Más allá del entretenimiento, los Premios Forqué reconocen el valor educativo del cine. La película 'Marta Matute' compite por Mejor Largometraje de Ficción y también es candidata al Premio al Cine y Educación en Valores. Esta dualidad en las nominaciones subraya la importancia que otorga la organización a la capacidad del séptimo arte para influir en la formación ética y social del público.

Próximos Pasos y Ceremonia

El anuncio oficial de todos los ganadores ocurrirá durante la Gala prevista para el sábado 19 de diciembre. El evento se desarrollará en el Palacio Municipal IFEMA de Madrid, consolidándose como el punto de encuentro para profesionales y aficionados. Los organizadores han confirmado que esta fecha marca el inicio de una nueva etapa de reconocimiento para el sector cinematográfico español y latinoamericano.