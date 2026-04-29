Premios EXPANSIÓN-Allfunds 2025: Reconocimiento a la Excelencia en la Inversión

La XXXVII edición de los premios EXPANSIÓN-Allfunds ha galardonado a los mejores fondos y planes de pensiones de 2025, destacando la resiliencia del inversor español y la innovación en el sector. Santander recibió el Premio Salmón al mejor valor del año.

La trigésimo séptima edición de los prestigiosos premios EXPANSIÓN-Allfunds congregó una vez más a los principales actores del sector de la inversión colectiva para honrar a los fondos y planes de pensiones más destacados de 2025.

El evento, que tuvo el honor de contar con la presencia de Carla Díaz Álvarez de Toledo, directora general del Tesoro y Política Financiera, se convirtió en un punto de encuentro para los profesionales más relevantes de la industria. La ceremonia se inició con una inspiradora intervención de Ana I. Pereda, directora de EXPANSIÓN, quien subrayó que, en un contexto geopolítico marcado por la incertidumbre y a pesar de las recientes salidas de capital que interrumpieron una racha de 64 meses consecutivos de entradas netas en fondos, 'se observa un cambio alentador en la actitud del inversor español frente a las fluctuaciones del mercado.

El inversor demuestra una comprensión más profunda del producto, actúa con prudencia y deposita su confianza en las gestoras y sus equipos profesionales'. Pereda concluyó su discurso con un emotivo homenaje a Juan Alcaraz, el fundador de Allfunds que lamentablemente falleció recientemente, 'una figura fundamental en la transformación del sector europeo de fondos de inversión que nos acompañó año tras año en esta velada.

Juan fue el artífice de la idea de Allfunds y la impulsó con determinación hasta convertirla en la plataforma líder mundial en la distribución de fondos'. La directora general del Tesoro y Política Financiera, Carla Díaz Álvarez de Toledo, enfatizó la importancia de canalizar el ahorro europeo hacia inversiones dentro de Europa, con el objetivo de fortalecer la competitividad de su economía.

En este sentido, recordó que se están implementando diversas medidas 'para hacer que el mercado de capitales sea atractivo tanto para las empresas que buscan financiación como para los inversores que buscan oportunidades'. Annabel Spring, consejera delegada de Allfunds, expresó su orgullo por el legado que Juan Alcaraz construyó y por el equipo que continúa desarrollando su visión.

'Juan fue un visionario al crear hace 25 años una plataforma de arquitectura abierta, neutral, escalable e integrada'. Inés Lorente, directora de Transformación, Producto y Operaciones, recibió el premio al Mejor Fondo Solidario por Mutuafondo Compromiso Solidario I, destacando que en Mutuactivos 'buscaban una forma diferente de contribuir a la solidaridad'. Por ello, su producto se distingue por no tener comisiones de gestión y destinar el 100% de las aportaciones de los partícipes a diversos proyectos sociales.

Los premios otorgados reconocieron el desempeño sobresaliente de los fondos y planes de pensiones durante 2025, basándose en criterios cuantitativos rigurosos, así como la trayectoria consolidada de las gestoras en diferentes clases de activos, según el veredicto de un jurado compuesto por los responsables de las firmas de gestión más importantes a nivel nacional e internacional. El prestigioso Premio Salmón al mejor valor del año fue otorgado a Santander.

Raul Sinha, director global de Relación con Accionistas e Inversores de Santander, tuvo el honor de recibir el premio, expresando su agradecimiento a los accionistas y clientes del banco por su confianza inquebrantable 'que nos impulsa a seguir generando valor en un entorno desafiante'. Sinha recordó que las acciones de Santander experimentaron un aumento significativo del 125% durante el año anterior y que este logro 'no es el resultado de un solo año de trabajo, sino probablemente de más de una década de dedicación y esfuerzo'.

La ceremonia de los premios EXPANSIÓN-Allfunds no solo celebró la excelencia en la gestión de inversiones, sino que también sirvió como un foro para discutir los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector en un contexto económico global en constante evolución. La importancia de la innovación, la sostenibilidad y la transparencia fueron temas recurrentes a lo largo de la noche, reflejando el compromiso de los participantes con un futuro financiero más sólido y responsable.

El evento reafirmó el papel crucial de la inversión colectiva en el crecimiento económico y el bienestar de los inversores, consolidando su posición como un referente en la industria





ExpansionBolsa / 🏆 34. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Premios EXPANSIÓN-Allfunds Inversión Colectiva Fondos De Inversión Planes De Pensiones Santander

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Renta 2025: Qué considera el IRPF como rendimientos por actividades económicasLos rendimientos de actividades económicas son aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del...

Read more »

Panel de expertos europeos analiza el gran apagón de 2025 y señala causas multifactorialesUn año después del histórico apagón, sigue sin claridad sobre las responsabilidades. El panel de expertos europeos señala un incidente inédito con múltiples causas, incluyendo fallos de empresas, operadores y reguladores. Mientras el informe parlamentario culpa al Gobierno, a Red Eléctrica y a Competencia, el grupo técnico independiente descarta un único responsable y apunta a oscilaciones, desconexiones incorrectas y deficiencias en el control de tensión.

Read more »

Ebro EV Motors cierra 2025 con un crecimiento récord y ebitda positivoLa compañía española Ebro EV Motors, asociada a Chery Auto, ha superado todas sus metas en 2025, multiplicando por diez sus ingresos y obteniendo un ebitda positivo por primera vez. La empresa destaca la expansión de su red comercial y el éxito de sus modelos Ebro s700 y s400.

Read more »

Aumenta el paro en España en el primer trimestre de 2025El desempleo subió significativamente en el primer trimestre de 2025, alcanzando la cifra más alta desde 2025, a pesar de que la tasa general sigue siendo la más baja en muchos años. La pérdida de empleos se concentra en el sector privado y en los contratos temporales.

Read more »

Marciniak reconoce haberse equivocado a favor del Barça contra el Inter de Milán en 2025El árbitro polaco responde a las críticas del Barça y reaviva la polémica de las semis de Champions un año después: 'No hay nada que perdonar'.

Read more »

Gobierno cumple con las reglas fiscales europeas en 2025 y solicita flexibilidad para gasto en defensaEl Gobierno español cumplió con las reglas fiscales europeas en 2025, limitando el aumento del gasto público al 4,5%. Además, solicitó a la Comisión Europea la activación de la cláusula de escape para excluir la inversión en defensa del cálculo del gasto computable, sumándose a otros 17 países comunitarios. Se mantuvo el incremento de gasto acumulado en un 8,8%, por debajo del máximo permitido.

Read more »