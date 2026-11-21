La ONCE ofrece 5.000 euros mensuales por 20 años más 300.000 euros al contado. Descubre cómo jugar al Sueldazo, los segundos premios de 2.000 euros y las reglas para ganar en los sorteos diarios.

La Organización Nacional de Ciegos de España ha establecido un nuevo esquema de premios en su sorteo Sueldazo, ofreciendo 5.000 euros al mes durante un periodo de 20 años, además de una cantidad de 300.000 euros pagados de manera inmediata.

Esta iniciativa incluye cuatro segundos premios que consisten en 2.000 euros mensuales durante 10 años. Las reglas permiten acumular los premios de las dos primeras categorías, con un plazo de 30 días desde el día siguiente del sorteo para reclamarlos.

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Reglas de Selección y Premios

El sorteo selecciona una combinación ganadora mediante un número de cinco cifras, escogido entre 100.000 números distintos, junto con un número de serie que va del 1 al 55. Si no hay comprador en la segunda categoría, la ONCE aumenta los premios de la primera y segunda categoría en 240.000 euros.

El Super Once es un sorteo diario que se celebra de lunes a domingo. Los jugadores eligen entre 5 y 11 números de una matriz de 80 números, sin importar el orden. Las apuestas ganadoras se extraen de 20 números seleccionados, permitiendo ganar hasta un millón de euros por cada apuesta de 11 números con un precio de 1 euro.

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Horarios y Opciones de Apuesta

Cada día, el Super Once celebra tres sorteos a las 10h, 12h y 21:15h. Los participantes pueden apostar en siete combinaciones distintas: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números por día y sorteo. Los resultados oficiales los publica únicamente la ONCE, sin responsabilidad de otros medios en errores.

Resultados Recientes de Loterías

El Eurojackpot de la ONCE celebró su sorteo el viernes 20 de noviembre de 2026 con un bote de 10.000.000 euros. Los números ganadores fueron el 15, 2, 29, 34 y 35, con los soles 05 y 09.

El Euromillones del viernes 20 de noviembre de 2026 tenía un bote de 37.000.000 euros. Los números ganadores fueron el 08, 21, 24, 36 y 49, con las estrellas 01 y 08. Los resultados de Bonoloto también se publicaron el viernes 20 de noviembre de 2026.