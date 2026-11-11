Premios del Sorteo del 11‑11 de la ONCE: lista oficial y resultados del número ganador

El sorteo del 11 de noviembre de la ONCE ha revelado los 1.080 premios de 1.200 € y los 108.000 premios de 12 €. La lista completa de los extemporales y los premios de la quinta cifra está disponible.

El sorteo extraordinario del 11 de noviembre de la Organización Nacional de Ciegos Españoles ( ONCE) culminó con la publicación de la lista oficial de premios, que incluye 1.080 premios de 1.200 euros y 108.000 premios de 12 euros. La partida de cinco cifras, con los 1.500 premios de 1 000.000 euros, también fue adjudicada con la serie completa de la segunda a la duodécima extracción.

Determinación de los premios y clasificación de las cantidades

La ONCE ha estructurado el sorteo de forma que cada combinación de diez cifras resulte responsable de una categoría de ganancia. Los premios de 1.200 euros se adjudican al acertar las cuatro últimas cifras, mientras que los de 12 euros se otorgan a los duplemos de las dos últimas cifras. La quinta cifra, que determina la posición más alta en la lotería, se reparte entre las 1.500 participaciones que creen un pick de cien millones de configuración de combinaciones perfectas.

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Participación ciudadana y rituales de tradición

Los miles de participantes que compran sus cupones con la misma vendedor, elijan fechas de nacimiento como suerte o usen talismanes se converte en la comunidad que impulsó la tradición del 11‑11. La tradición se mantiene viva a través de la informalización de su participación presencial, la compra de los cupones en el punto de venta y la necesidad de elegir la combinación de forma que cumpla con la superstición del número superior y la fecha del evento.

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Relevancia social y la expectativa económica

El sorteo del 11‑11 sigue siendo una de las citas de azar más celebradas en España, en la que los lugares de reunión de la comunidad y la memoria colectiva se complementan para generar la publicación de cifras de ganancia millonaria. Se espera que las 1.080 cifras de 1.200 euros tengan su mayor dividend en el mercado nacional, y que los nuestros de 12 euros transformen los días de vidas de los pequeños comerciantes locales que compraron las cifras en serie a los ascensores.