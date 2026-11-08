Premios 3 Diamantes 2024: Elever y Perpetuo Socorro lideran la eficiencia energética

La duodécima edición de los Premios 3 Diamantes premia la excelencia en sostenibilidad. Mitsubishi Electric reconoce a Elever y al Centro de Salud Perpetuo Socorro por su innovación técnica y bajas emisiones de carbono en la climatización.

La duodécima edición de los Premios 3 Diamantes, impulsados por Mitsubishi Electric, ha culminado con la distinción de los edificios Elever en Madrid y el Centro de Salud Perpetuo Socorro en Huesca. Estos dos proyectos se han consolidado como los referentes máximos en innovación aplicada, descarbonización y bienestar arquitectónico dentro del sector de la climatización en España.

El evento, celebrado en el Espacio UZalacaín de la capital madrileña, reunió a más de 300 profesionales e invitados para galardonar a quienes lideran la transición hacia una arquitectura altamente eficiente. El certamen, que cumple ya una década de existencia, sigue teniendo como objetivo principal pulsar la evolución de la energía y la innovación en la construcción nacional, resaltando el trabajo de especialistas en diseño técnico riguroso.

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La victoria del edificio Elever en Madrid

En la categoría correspondiente a instalaciones de potencia superior a 200 kW, el galardón principal fue otorgado al edificio Elever, un proyecto inmobiliario ubicado en el distrito de Las Tablas y desarrollado por la promotora CIAP21. Esta edificación, concebida como un complejo de oficinas multiinquilino de reciente construcción, ha destacado por su arquitectura técnica avanzada y su compromiso ambiental verificable.

El sistema de climatización de Elever utiliza una tecnología híbrida VRF, conocida como HVRF, diseñada específicamente para cada módulo de oficinas. A diferencia de los sistemas tradicionales que circulan gas refrigerante por toda la tubería, esta solución sustituye el fluido refrigerante en los tramos finales por agua, eliminando por completo el riesgo de fugas gaseosas en los espacios ocupados. Esta innovación técnica representa un paso significativo en la seguridad y la eficiencia operativa de los grandes edificios corporativos.

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Excelencia sanitaria con energía geotérmica

En la división de hasta 200 kW, el premio recayó en el Centro de Salud Perpetuo Socorro de Huesca, obra de la firma Ingeniería Torné. Este proyecto se ha erigido como un modelo de referencia para la futura edificación pública, priorizando la sostenibilidad radical, el confort térmico garantizado y la facilidad de mantenimiento a largo plazo para el personal sanitario y los pacientes.

La singularidad de este centro de salud radica en su condición de edificio de consumo casi nulo (NZEB) con una producción energética 100 renovable. Esta autosuficiencia se logra mediante una instalación de geotermia en circuito cerrado, compuesta por 18 pozos verticales que aprovechan la temperatura estable del subsuelo. Además, la infraestructura cuenta con paneles fotovoltaicos que complementan la matriz energética del recinto hospitalario.

Tecnología avanzada y certificaciones internacionales

Ambos edificios galardonados cuentan con sistemas de gestión centralizada que optimizan el consumo mediante inteligencia artificial y controles automatizados. El edificio Elever dispone de climatizadores que garantizan un 100 de aire exterior nuevo, junto con un riguroso control de dióxido de carbono y sistemas de humectación adaptativos. Su compromiso ambiental ha sido validado por tres certificaciones de máximo nivel: LEED Platinum, WELL Platinum y WiredScore, reflejando estándares globales de sostenibilidad y bienestar.

Por su parte, el Centro de Salud Perpetuo Socorro integra una gestión inteligente basada en la ocupación real de los espacios. Utiliza estrategias de freecooling para asegurar la renovación del aire interior y mantiene una calidad del aire interior (IAQ) superior, lo que ha permitido obtener la máxima certificación energética "A". La plataforma BMS integral conecta y supervisa climatización, ventilación y contadores, evitando consumos innecesarios en zonas desocupadas.

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Un sector en plena transformación digital

El jurado independiente de los Premios 3 Diamantes evalúa cada candidatura con un rigor técnico que prioriza el uso de energías renovables y la reducción drástica del consumo energético. Las categorías del certamen abarcan no solo grandes complejos de oficinas, sino también ámbitos residenciales, educativos, culturales y sanitarios, demostrando la versatilidad de las soluciones eficientes.

La noche en Madrid evidenció el dinamismo de un sector que halla en estos premios el escaparate ideal para mostrar sus logros. Toda la información detallada sobre los proyectos ganadores y los criterios de evaluación puede consultarse a través de los canales oficiales y la web del certamen, consolidando la transparencia y el intercambio de conocimiento en la industria de la climatización española.