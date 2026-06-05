Premio Juventud a campamento que recorre la ruta del exilio español con 40 jóvenes

El proyecto REX, que lleva a cabo un recorrido histórico del exilio español, recibe el Premio Juventud de Público por su innovadora labor educativa y su impacto transformador en adolescentes de toda España.

El periódico Público ha decidido reconocer con el Premio Juventud a un proyecto educativo que cada verano recrea la ruta del exilio español , una experiencia que reúne a 40 jóvenes de diferentes puntos de la geografía peninsular.

Durante quince días, estos adolescentes, de entre 16 y 17 años, viven una combinación de aventura, entretenimiento y reflexión histórica, recorriendo un itinerario que parte de Navarra, atraviesa Euskadi, cruza la frontera hacia Francia y regresa por los Pirineos catalanes. La coordinación pedagógica está a cargo de Anna Pastor, historiadora especializada en memoria histórica, y la propia experiencia vivida por las participantes, como Marta Cruz, sirve de testimonio de la transformación que provoca este viaje.

Según Marta, "fue un antes y un después en la forma de ver el mundo y los lugares que transitamos", una percepción que la ha llevado a permanecer en el proyecto, ahora como monitora, y a entregar su propio Premio Joven a la iniciativa. El programa, que surgió bajo la denominación REX (Recorrido de la Experiencia), se concibió en 2020 y realizó su primer campamento en 2021.

En 2023, se formalizó como la primera asociación juvenil de España centrada en la memoria histórica, ampliando sus actividades a lo largo de todo el año y ofreciendo talleres, debates y proyectos de investigación. Anna Pastor explica que el objetivo es acercar a las nuevas generaciones a la memoria del exilio republicano y antifascista español de una forma diferente, tratando el pasado como un legado vivo que necesita ser heredado y reparado.

El proyecto no sólo narra anécdotas, sino que relaciona los testimonios con objetos inertes que se convierten en símbolos de un sufrimiento y un olvido que persisten hasta hoy, promoviendo una voluntad de reparación y de entendimiento crítico. Las jóvenes participantes relatan que el campamento les brinda una perspectiva que rara vez se aborda en la educación formal.

Marta recuerda que, cuando estaba en la ESO, la historia de la Guerra Civil y el exilio se trataba de forma superficial, sin profundidad ni conexión personal. En contraste, la inmersión en lugares como Ribasaltas, un campo museo en el sur de Francia, les permitió escuchar testimonios directos, como el de una mujer que pasó ocho años como prisionera y que, al ver a los 40 jóvenes, confesó que creía que en España nadie se interesaba por esa historia.

Estas experiencias generan un fuerte impacto en la comunidad local, que se muestra curiosa y agradecida por la labor de indagación del pasado que llevan a cabo los jóvenes. En definitiva, el proyecto REX se consolida como una herramienta educativa que fomenta la memoria, la reflexión crítica y el compromiso social entre la juventud española





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