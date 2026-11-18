Datadista y elDiario.es ganan el Premio API 2026 al Periodismo de Datos por revelar cómo la construcción ilegal destruyó 9.000 km² de naturaleza en Europa entre 2018 y 2023 con IA y satélites.

La investigación periodística coordinada por el equipo de Datadista de elDiario.es, integrada en un consorcio europeo liderado por la radiotelevisión pública noruega NRK y la organización Arena for Journalism in Europe, ha sido distinguida con el Premio API 2026 en la categoría de Periodismo de Investigación. Este galardón, otorgado por la Asociación de Periodistas de Investigación (API), reconoce el rigor metodológico y el impacto social del trabajo realizado por una red de 41 periodistas y científicos procedentes de múltiples países europeos.

Impacto ambiental de 9.000 km² destruidos

El estudio revela que entre 2018 y 2023, edificaciones ilegales como hoteles, urbanizaciones de lujo y otras estructuras no autorizadas destruyeron aproximadamente 9.000 kilómetros cuadrados de naturaleza y tierras de cultivo en todo el continente europeo. Esta pérdida territorial se produce a un ritmo alarmante de 1.500 kilómetros cuadrados anuales, un dato que refleja la magnitud del fenómeno urbanístico ilegal y su efecto devastador sobre el ecosistema continental.

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La metodología empleada para llegar a estas conclusiones implica el uso de inteligencia artificial para procesar cerca de 185.000 imágenes de satélite, analizando un volumen masivo de datos equivalente a 84.000 millones de píxeles. Para garantizar la precisión y validar los modelos algorítmicos, los investigadores realizaron una verificación manual de más de 10.000 ubicaciones específicas, estableciendo un nuevo estándar en la transparencia de los datos ambientales.

Papel de Datadista en el análisis nacional

Los periodistas Antonio Delgado y Ana Tudela, miembros del equipo Datadista, fueron los responsables de desarrollar la investigación sobre el terreno en España, analizando los patrones legales y administrativos que han impedido históricamente la demolición de construcciones ilegales en zonas protegidas. Su trabajo documenta cómo incluso cuando existen sentencias firmes, las trabas burocráticas permiten la perpetuación de estas infracciones urbanísticas.

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La narrativa innovadora presentada en el especial, que utiliza representaciones visuales interactivas para plasmar la historia, fue destacada por el jurado del premio junto con el interés público del contenido y la calidad de las fuentes consultadas. Este enfoque no solo informa, sino que proporciona herramientas visuales claras para que la ciudadanía comprenda la escala del daño ambiental causado por el ladrillo ilegal.

Casos paradigmáticos en Extremadura y Almería

El informe detalla ejemplos concretos de impunidad, como un complejo turístico de lujo en Extremadura que ha postergado su demolición mediante reformas normativas de la Junta, a pesar de contar con sentencias judiciales obligatorias cuya ejecución definitiva llegó a finales del año pasado. Asimismo, se examina un edificio en el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, localizado en Almería, que lleva veinte años instalado en un espacio protegido tras ser paralizado judicialmente por un juez a pocos meses de su inauguración.

Estos casos ilustra cómo la acumulación de infracciones administrativas, prácticas ilegales y una red de corrupción operó con impunidad durante años en España, consolidándose posteriormente mediante indultos administrativos que entroncan con fenómenos de fraude urbanístico masivo en otras regiones del país.

Repercusiones para la Agencia Europea de Medio Ambiente

Los resultados de esta investigación han provocado cambios tangibles en la gestión ambiental, abriendo la puerta para que la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) revise su propia metodología de seguimiento de la destrucción de hábitats. Además, el estudio establece un precedente jurídico para que las organizaciones no gubernamentales puedan interponer acciones legales contra los casos documentados, potenciando la rendición de cuentas en materia de protección del suelo.

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Esta victoria periodística se suma al tercer gran reportaje de Datadista que ha obtenido el Premio API, reafirmando el compromiso del equipo con el periodismo de datos de alta resolución. La investigación continúa siendo un referente esencial para entender las dinámicas de corrupción urbana y su impacto ambiental en la Unión Europea.