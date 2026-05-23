Premio a la Dirección: Ambrossi y Calvo por 'La Bola Negra' ex aequo con Pawlikowski

Burda.: 'La Bola Negra' nos transporta a la España en los últimos días de la República.

Javier Ambrossi y Javier Calvo ganaron este sábado el premio a mejor dirección de la 79ª edición del certamen francés por La bola negra, galardón que compartieron ex aequo con el cineasta polaco Pawel Pawlikowski.

La película parte de una obra inacabada de Federico García Lorca y construye un relato sobre el deseo, la represión, la Guerra Civil y los afectos ocultos. Por parte del público, Miguel Bernardeau interpretó a funcionario de La Barraca, secretario de La Barraca y pareja del poeta granadino. El filme también toma referencias de La piedra oscura, de Alberto Conejero, e incorpora correspondencia real entre Lorca y Rapún.

Atresmedia revive el fenómeno de Sira: Adriana Ugarte regresa 14 años después del éxito televisivo. Boticaria García y los mejores consejos de salud femenina en su nuevo libro. Bulgaria gana Eurovisión por primera vez en su historia tras imponerse a Israel, aupado por el polémico televoto Dara





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