Preguntan a Pepe Rodríguez a qué político no daría de comer y él responde: 'Eso hoy es un lío'

El reconocido cocinero Pepe Rodríguez, jurado en 'MasterChef', ha rechazado una invitación del rey emérito en medio de un ajetreo por la 'fiesta' en Illescas (Toledo). Además, ha revelado que rechazó accidentalmente a Juan Carlos I durante su reinado y que distribuye las mesas sin hacer distinciones entre clientes, con independencia del partido al que pertenezcan,charging la misma tarifa por todos.

Preguntan a Pepe Rodríguez a qué político no daría de comer en su restaurante y él responde: 'Eso hoy es un lío' El Bohío es más que un restaurante.

Es toda una institución en Illescas (Toledo), donde lleva abierto desde que en 1934 lo fundara la abuela del cocinero Pepe Rodríguez, quien lo regenta ahora. Pocos minutos después de la conversación con Juan Carlos I, el cocinero recibió otra llamada, la del por aquel entonces presidente de la Academia Española de Gastronomía, Rafael Ansón.

'Oye Pepe, ¿no le has dado mesa a Juan Carlos? ', le preguntó antes de echarle la bronca.

Rodríguez confesó haber sentido nervios al darse cuenta de que no había sido el humorista quien había llamado, pero defendió su decisión: 'En mi casa no lo hacemos, no tengo privilegios con nadie' Para dejar constancia de que no hace distinciones entre clientes, el cocinero contó una anécdota en la que rechazó, casi de forma accidental, a Juan Carlos I cuando este todavía reinaba en España. El mismo día, ajetreado, el cocinero se vio sorprendido por la llamada del rey para pedir mesa y, sin dar crédito, le comentó la situación: 'Yo al principio me pienso que es Carlos Latre, pero por si acaso le digo: 'Mire señor, es que no le puedo dar mesa porque estamos llenos.

Ya me gustaría' El cocinero se señaló que daría de comer a cualquiera que se presentara en el Bohío: 'Si vienen con la pasta, a todos' No obstante, dejó claro que les cobraría a todos por igual, independientemente del partido al que perteneciera





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Pepe Rodríguez Restaurante El Bohío Invierno De Bodas 2021 Maluma Vs. Karol G La Loba Vs. Ana De Armas

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