Leo Messi ha igualado a Miroslav Klose como máximo goleador histórico en una Copa del Mundo, con 16 tantos. En una conferencia de prensa después del partido, Messi habló de su inspiración y mencionó a Rafa Nadal como alguien con quien se siente muy identificado.

Preguntan a Messi tras su actuación histórica en el Mundial y no duda en señalar a Rafa Nadal como inspiración. El capitán de la selección argentina, Leo Messi , ha igualado a Miroslav Klose como máximo goleador histórico en una Copa del Mundo, con 16 tantos.

En una conferencia de prensa después del partido, Messi habló de su inspiración y mencionó a Nadal como alguien con quien se siente muy identificado. Messi explicó que su estilo de juego es similar al de Nadal, ya que ambos siempre intentan dar lo mejor de sí y sentirse plenamente competitivos.

Además, Messi destacó que su inspiración no se limita a Nadal, sino que también se siente inspirado por otros grandes jugadores como Ronaldo y Mbappé. En cuanto a sus récords, Messi no les dio mucha importancia, ya que considera que son solo estadísticas.

Sin embargo, no pudo evitar sentirse orgulloso de estar en la lista de los máximos goleadores de la historia de la Copa del Mundo. En la entrevista, Messi también habló sobre cómo ha preparado este Mundial y en quién se ha inspirado. Aseguró que siempre intenta dar lo mejor de sí y sentirse plenamente competitivo, y que mientras pueda estar con la selección, estará allí.

En cuanto a sus planes para el futuro, Messi no dio muchos detalles, pero aseguró que seguirá trabajando duro para seguir siendo uno de los mejores jugadores del mundo. En resumen, Messi es un jugador que siempre intenta dar lo mejor de sí y sentirse plenamente competitivo, y que se siente inspirado por otros grandes jugadores como Nadal y Ronaldo.

Su actuación histórica en el Mundial ha sido un gran logro para él y para la selección argentina, y esperamos que siga siendo uno de los mejores jugadores del mundo en el futuro





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