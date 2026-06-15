Preguntan a Luis de la Fuente sobre el fichaje de Cucurella por el Real Madrid

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, es tajante en su valoración del caso del lateral izquierdo catalán, Cucurella, quien ha resuelto su futuro en unas pocas horas y ha fichado por el Real Madrid antes de jugar el primer partido del Mundial.

Preguntan a Luis de la Fuente por el fichaje de Cucurella por el Real Madrid y es tajante sobre el jugador: «Es un valor seguro» El seleccionador ha sido claro a la hora de valorar el caso del ya exjugador del Chelsea, el cual no es el primero que se produce dentro de una concentración de la Selección frente a Cabo Verde.

Sin embargo, una noticia ha eclipsado en las últimas horas la puesta de largo del equipo de que no había ningún jugador del conjunto blanco en la convocatoria de la selección española. Solo ha habido que esperar unas semanas para terminar con esa curiosidad que tantos titulares había copado y que incluso marcó el inicio de la campaña electoral a la presidencia del Real Madrid. del lateral izquierdo catalán, quien ha resuelto su futuro en unas pocas horas y justo antes de jugar el primer partido del Mundial, pudiéndose centrar ya de lleno en la competición.

Así pues, la distracción ha sido mínima para él y la ganancia máxima ya que, a pesar de que estaba feliz en el Chelsea y en Londres, Cucurella tenía la intención de regresar a España cuando fuera posible.fijos más otros 5 en variables para llevarse al lateral izquierdo titular de la selección española. Y es precisamente en el vestuario del combinado nacional donde el bombazo ha generado un gran estupor, ya que 'Cucu', como cariñosamente se le conoce, no había comentado nada a sus compañeros.

La noticia, que salió a la luz en la tarde de este pasado domingo, ha dejado pocas horas a la interpretación y a la polémica, ya que el club blanco ha oficializado la operación esta misma mañana, liberando al jugador de comentarios y posibles acusaciones de distracción. Pero no solo a él, si no también a sus compañeros y al técnico, Luis de la Fuente.

El entrenador de la campeona de Europa fue cuestionado por el movimiento de su jugador e indicó que la confianza en su rendimiento e implicación es total, por lo que intentó quitar hierro al asunto: «Cucurella... no hablo de los clubes. Para la Selección,. Es una apuesta convencida. Lleva con nosotros, y especialmente conmigo, desde que tiene 17 años».

Y es que la realidad es que pocos conocen al nuevo jugador del Real Madrid como el seleccionador nacional. Por ello, nunca ha dudado de sus capacidades.

«Sé de su potencial y su capacidad de gestionar momentos difíciles. Para la Selección es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo». Luis de la Fuente ha visto bien al exjugador de Eibar, FC Barcelona, Getafe, Brighton y Chelsea y por ello no ha estado preocupado en ningún momento por una posible distracción en un día tan importante.

Además, el seleccionador nacional también ha hablado sobre cómo gestiona él estos momentos tan habituales en los parones de selecciones veraniegos, cuando muchos jugadores tienen que estar resolviendo su futuro. Ya sucedió algo parecido durante la conquista de la última Eurocopa, en la que jugadores como Nico Williams se encontraban decidiendo qué harían de cara a la próxima temporada.

En aquella ocasión, el extremo del Athletic terminó decantándose por su continuidad en Bilbao en lugar de fichar por el FC Barcelona. Ahora, Cucurella cambia de aires y ficha por el Real Madrid, pero lo hace antes de que esta decisión pudiera interferir en su misión de estar enfocado al 100% en los intereses de la selección española. La resolución del caso de una manera tan rápida es algo que De la Fuente ha vivido con normalidad y tranquilidad.

E incluso, lo celebra: «Lo vivimos con una naturalidad que no genera ningún contratiempo ni situación incómoda. Nadie del equipo haría nada que pudiera perjudicar al resto. Si es una buena noticia para Cucurella o surge para otro compañero, nos alegramos». Ahora, Cucurella intentará llegar al Real Madrid como campeón del mundo.

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