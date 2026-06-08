El resultado de las elecciones del Real Madrid ha sorprendido a todos, con Florentino Pérez obteniendo el 21.741 apoyos frente al 35% obtenido por el empresario alicantino. Florentino Pérez ha reconocido que fue arriesgado convocar estos comicios después de que el Real Madrid firmara su segundo año consecutivos sin títulos, pero afirmó con orgullo que la victoria reflejaba la confianza que se ha ganado durante los 17 años al frente de la entidad.

Preguntan a Florentino Pérez por el resultado de las elecciones del Real Madrid y sorprende a todos con su respuesta: Me quiere toda la gente que sabe.

El escrutinio sufrió retrasos debido a que Riquelme impugnó cerca de 1.000 votos por correo para Florentino por la aparición de un doble sello en las papeletas. Mientras que otros 600 obligaron a prolongar el recuento durante varias horas.

El empresario alicantino obtuvo el 35% de los votos (11.814) frente al 21.741 apoyos que obtuvo Florentino Pérez, una diferencia suficiente para asegurar la victoria y mantenerse en el cargo que ocupa desde hace 17 años en unas elecciones del Real Madrid. El primero fue en 2004, proclamó en un salón abarrotado de todos los que le apoyaron para darle la enhorabuena y preguntarle cómo se sentía. Hombre, contentísimo, respondió el mandatario madridista.

Ante la pregunta de si había aprendido de todo lo ocurrido durante la campaña electoral, apuntó directamente a Riquelme: He aprendido, primero, una lección del madridismo. Que, que era un movimiento que ya lo estaba yo detectando en colaboración con algunos medios de comunicación.

Asimismo, reconoció que fue arriesgado convocar estos comicios después de que el Real Madrid firmara su segundo año consecutivos sin títulos, pero afirmó con orgullo que la victoria reflejaba la confianza que se ha ganado durante los 17 años al frente de la entidad. Yo no vengo aquí a decir que voy a fichar a no sé quién. Eso se hacía hace 26 años. Pero no ahora.

Ahora la gente quiero que me vote por lo que he hecho y que yo les doy confianza, como se ha visto, reflexionó. Ahora sí que lo voy a defender con toda mi alma. De cara al futuro, evitó responder a la pregunta sobre el jugador por el que presuntamente haría una oferta inicial de 150 millones este martes, y se limitó a decir qu





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