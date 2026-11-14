Precios vivienda Madrid y Barcelona Tinsa Q3 2024

Análisis de Tinsa sobre la evolución del precio de la vivienda en Madrid y Barcelona. Los municipios metropolitanos muestran subidas intensas mientras la capital inicia moderación en el tercer trimestre de 2024.

Los mercados inmobiliarios de Madrid y Barcelona revelan dinámicas dispares durante el tercer trimestre de 2024, según los datos recientes de Tinsa. La capital española, Madrid, registra signos de moderación inicial, aunque mantiene un crecimiento a doble dígito en el periodo entre julio y septiembre. Por el contrario, los municipios del área metropolitana de Madrid experimentan presiones alcistas más intensas que la ciudad central.

Evolución Precios Madrid Tinsa Q3 2024

El valor medio de compra de inmuebles residenciales en Madrid registró un nuevo récord en el tercer trimestre, con una subida anual que supera notablemente a la del primer y segundo trimestre de 2024. Las cifras del Consejo General del Notariado confirman que el aumento fue mucho más acusado en este periodo comparado con años anteriores. Esta escalada ha llevado al límite financiero a numerosos compradores, reduciendo su capacidad adquisitiva para adquirir viviendas en la capital.

Also read Williams suspende el desarrollo del coche de F1 2024 para priorizar 2025

Sin embargo, los municipios rodeando la capital muestran tendencias diferenciadas. Mientras seis de estos municipios presentan subidas menos intensas, otros diez registran crecimientos por encima del 10%. Alcobendas lidera esta lista con un incremento del 14,8%, seguido de proximidad por Móstoles con 16,7% y Leganés con 17%. Alcorcón y Parla también muestran alzas del 17,4%, consolidando el dinamismo del área metropolitana frente a Madrid.

Zonas Metropolitanas Barcelona Precios

En el área metropolitana de Barcelona, la vivienda se encareció en el tercer trimestre en los 27 municipios analizados por Tinsa debido a la activación de proyectos de obra nueva y el aumento poblacional. Catorce municipios desaceleraron su crecimiento, ocho lo intensificaron y cinco lo mantuvieron respecto al trimestre anterior. Las localidades más económicas para adquirir vivienda en este radio son Manresa a 1.401 euros por metro cuadrado, Terrassa a 2.282 euros y Rubí con 2.405 euros.

Advertisement

Algunos municipios como Sant Cugat del Vallès registraron avances del 5,9%, superando la tasa de la capital. La cercanía al mar y la demanda de viviendas turísticas han impulsado estos precios en zonas costeras. Doce municipios superaron en este trimestre los máximos de precios de la burbuja inmobiliaria de 2007, señalando una recuperación estructural del mercado en la región catalana.

Impacto Demanda Inmobiliaria Madrid

El economista y director del máster inmobiliario de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, atribuye este dinamismo a que los precios en los principales polos de empleo exceden el poder adquisitivo de una parte creciente de la población. Esta situación fuerza a los compradores a desplazarse hacia municipios con mejor acceso mediante trenes de alta velocidad, aunque algunos proyectos ferroviarios se encuentran paralizados tras accidentes trágicos.

Los precios medios en municipios clave como Majadahonda alcanzan los 4.753 euros por metro cuadrado, mientras que Alcobendas ronda los 4.499 euros. Municipalidades más alejadas como Coslada, Getafe y Torrejón de Ardoz mantienen valores inferiores a los 3.300 euros por metro cuadrado. La evolución en los próximos meses determinará si estas zonas metropolitanas absorben mayor presión de demanda al agotarse la oferta en la capital.

Decretos Vivienda Regulacion Alquiler

La regulación del alquiler y los decretos de vivienda plantean interrogantes sobre la viabilidad de subidas de precio hacia 2027. Los expertos advierten que la tendencia actual de desaceleración en la capital podría extenderse si persiste la presión sobre los salarios medios. La estructura de precios en Madrid y Barcelona refleja un mercado en tensión donde la distancia al empleo y las infraestructuras de transporte son determinantes clave para los compradores.