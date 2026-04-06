Precios récord de gasolina: las comunidades rurales de EE. UU. sufren el impacto

El aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos está afectando especialmente a las comunidades rurales, donde los costos de transporte, la menor competencia y las regulaciones estatales agravan la situación. Los residentes y las empresas locales enfrentan dificultades financieras y una posible disminución del turismo, lo que amenaza la economía de estas áreas.

Para Connie Lear, conducir incluso su automóvil híbrido es un lujo poco frecuente. Reside en June Lake, California, una pintoresca comunidad rural de 300 habitantes cercana al Parque Nacional de Yosemite y a la frontera con Nevada. June Lake se encuentra en el condado de Mono, que ostenta el precio promedio de gasolina más alto de Estados Unidos.

“Mi esposo y yo estábamos viendo las noticias esta mañana y mencionaron gasolina a 4 dólares, y yo dije: ‘Bueno, ¿dónde están ustedes? ¡Aquí está a 7,50 dólares!’”, comentó, refiriéndose al precio en la única gasolinera de su pueblo. El promedio en el condado de Mono alcanzaba los 6,72 dólares hasta el lunes, según AAA. Al igual que muchos condados rurales del país, Mono enfrenta el incremento de los precios de la gasolina debido a un mayor costo de transporte, una demanda limitada y menor competencia. Sin embargo, su ubicación en el estado con la gasolina más cara del país, por una combinación de impuestos, tasas, regulaciones y el cierre de refinerías locales, agrava la situación. Los precios de la gasolina continúan en ascenso a medida que se prolonga el conflicto bélico en Israel e Irán, con un aumento de 1,14 dólares a nivel nacional desde el inicio de las hostilidades. En California, el costo es 1,29 dólares más alto. Para Lear, esto implica restringir sus viajes al supermercado más cercano, a unos 32 kilómetros, a una vez por semana. Prefiere utilizar una bicicleta o un carrito de golf para desplazarse y supervisar las 42 propiedades de alquiler vacacional que administra en el pueblo. Si necesita repostar su Ford Explorer híbrida, a menudo recorre unos 193 kilómetros para cruzar a Nevada, donde la gasolina costaba “solo” 4,57 dólares la última vez que llenó el tanque. Aunque el costo no es su mayor preocupación, le inquieta que los elevados precios de la gasolina puedan alejar a los turistas de verano, vitales para la economía local. Dice que ya está notando una disminución en las reservas. Las personas que antes reservaban una semana, ahora reservan cuatro o cinco días. Lear señaló que una situación similar se presentó en 2022, cuando la invasión de Rusia a Ucrania impulsó la gasolina a un récord nacional de 5,02 dólares por galón y mucho más en el condado de Mono. “Parece que será igual que entonces, quizá peor”, afirmó.\¿Por qué los conductores rurales pagan más? Las pequeñas comunidades rurales a lo largo y ancho del país suelen afrontar precios de gasolina más altos que las áreas metropolitanas más pobladas. Existe una menor cantidad de minoristas de gasolina de bajo costo, como Costco, que contribuyan a mantener los precios bajo control. Además, el transporte de gasolina a largas distancias implica un costo adicional. Un camión cisterna debe recorrer cuatro horas y media, más de 322 kilómetros, para transportar gasolina desde la terminal mayorista más cercana del estado hasta el condado de Mono. Esta extensa ruta resulta costosa, especialmente para los propietarios de las estaciones de servicio. A poca distancia de June Lake se encuentra el pueblo de Lee Vining, donde Shelly Channel administra una gasolinera Shell. El letrero exterior anuncia 6,85 dólares por galón de gasolina regular. Antes del inicio del conflicto en Irán, el precio era de 5,69 dólares. Channel, bisabuelo, comenzó a vender gasolina en 1978, cuando el precio era de apenas 50 centavos por galón. Aseguró que, a pesar de sus años en el negocio, el actual aumento de precios carece de sentido tanto para él como para sus clientes. “No hay escasez de petróleo. Soy lo suficientemente mayor como para recordar cuando había racionamiento”, comentó. “No hay una razón clara por la que los precios, desde el día en que empezó la guerra, se hayan disparado”. Los propietarios de estaciones rurales tampoco venden tanto combustible: pueden vender en un mes lo que una estación en una ciudad o en un suburbio concurrido vende en un día. Esto significa que el costo fijo de operar una estación se reparte entre un número mucho menor de galones vendidos. Channel indicó que evitó subir los precios durante las dos primeras semanas del conflicto en Irán, mientras los precios se disparaban a nivel nacional. Pero tras una entrega de gasolina el 12 de marzo, la primera desde el inicio del conflicto, se vio obligado a aumentar el precio en 1 dólar por galón ese mismo día debido al incremento del precio mayorista que tuvo que pagar. “Mi margen es exactamente el mismo que antes de que todo esto comenzara”, explicó. En verano, vende alrededor de 50.000 galones de gasolina al mes. En noviembre y diciembre, “tengo suerte si llego a 5.000”. Estos bajos volúmenes dificultan que las estaciones rurales sean rentables, según Tom Kloza, analista independiente del sector petrolero y asesor de Gulf Oil. “Si puedes vender 200.000 galones de gasolina al mes, ese es el punto ideal”, puntualizó Kloza. “Si solo vendes 50.000, es difícil, y si vendes menos de 50.000, será realmente difícil”.\El impacto de los altos precios de la gasolina se extiende más allá del bolsillo del consumidor, afectando también a las empresas locales y la economía de las comunidades rurales. La disminución de los viajes y el turismo, impulsada por el costo prohibitivo del combustible, puede provocar una reducción en los ingresos de los negocios, la pérdida de empleos y un deterioro general de la calidad de vida en estas zonas. Las estaciones de servicio rurales, ya con márgenes operativos ajustados debido a los menores volúmenes de ventas, se ven aún más presionadas. Para sobrevivir, deben ajustar sus precios, lo que a su vez impacta a los consumidores, creando un ciclo vicioso. La situación actual resalta las vulnerabilidades de las áreas rurales, que dependen en gran medida del transporte y el turismo, y cómo los factores externos, como los conflictos geopolíticos y las regulaciones estatales, pueden exacerbar los desafíos económicos que ya enfrentan. Es crucial que se consideren soluciones a largo plazo para mitigar el impacto de los altos precios de la gasolina en estas comunidades, como la diversificación económica, el fomento del transporte público y la promoción de fuentes de energía alternativas. La búsqueda de un equilibrio entre las necesidades económicas y las realidades del mercado energético es esencial para garantizar la sostenibilidad y el bienestar de las zonas rurales en el contexto actual





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