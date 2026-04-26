Precios Dinámicos en la Hostelería: ¿La Nueva Tendencia Culinaria?

La práctica de ajustar los precios de los menús en función de la demanda, inspirada en modelos de otros sectores, gana terreno en la alta cocina española y europea. Restaurantes en Berlín, Londres y Madrid exploran esta estrategia para optimizar la rentabilidad y la ocupación.

La implementación de precios dinámicos en la hostelería española, una práctica que ha ganado atención recientemente gracias a la mención de Dani García, no es una novedad.

Esta estrategia, ya común en sectores como el transporte y el alojamiento, consiste en ajustar los precios en función de la demanda, la hora del día, el día de la semana, el comportamiento del cliente, la competencia e incluso la ubicación del establecimiento. Aunque no es una invención del chef andaluz, sí se está explorando en mercados gastronómicos maduros y restaurantes de alta cocina que buscan adaptarse a los crecientes costos y mantener la sostenibilidad del negocio.

Restaurantes en ciudades como Berlín, París y Londres ya han adoptado esta práctica. En Berlín, CODA, el restaurante de postres de René Frank, varía sus precios de menú degustación entre 264 y 294 euros dependiendo del día de la semana, manteniendo la misma oferta gastronómica. Nobelhart and Schmutzig, de Billy Wagner, también ajusta sus precios según la época del año y el día de la semana, con menús de seis y ocho platos que oscilan entre 120 y 215 euros.

En Londres, The Clove Club, de Isaac McHale, ha implementado recientemente precios reducidos los martes y miércoles, ofreciendo su menú degustación a 185 libras, buscando atraer clientes en días de menor afluencia y mantener la asequibilidad. El objetivo es encontrar un equilibrio entre la gestión de costos y la accesibilidad para los comensales.

La alta cocina se está volviendo cada vez más cara para el consumidor medio, lo que impulsa a los restaurantes a buscar soluciones innovadoras para mantener su rentabilidad sin alejar a los clientes. Los precios dinámicos se presentan como una alternativa para optimizar la ocupación, especialmente en días y horarios de menor demanda. Esta estrategia permite a los restaurantes ofrecer precios más atractivos en momentos de baja afluencia, al tiempo que maximizan sus ingresos en momentos de mayor demanda.

La clave reside en la transparencia y en mantener la calidad y la oferta gastronómica constante, independientemente del precio. La adaptación a esta nueva realidad podría ser crucial para la supervivencia de muchos establecimientos en un contexto económico desafiante





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