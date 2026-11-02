Precios de la vivienda en Valencia se disparan tras la DANA 2024

Contrario a la tendencia global, los alquileres y la compra de vivienda en Valencia aumentan tras la DANA de octubre 2024, afectando a víctimas y mercado local.

En las localidades valencianas más golpeadas por la DANA de octubre 2024, el mercado inmobiliario ha experimentado una escalada de precios sin precedentes. Lejos de depreciarse por el riesgo climático, alquileres y compraventas han subido drásticamente, creando una crisis de acceso a la vivienda para las víctimas que buscan reconstruir sus vidas.

Precios alquiler y compra disparan tras la DANA

Los datos reflejan un encarecimiento inmediato en los principales municipios afectados. En Paiporta, la renta de un piso pasó de 8,9 euros el metro cuadrado antes de la DANA a 11 euros en la actualidad, lo que supone un aumento del 23%. En el mismo periodo, la cifra se situaba en 9,6 euros antes del evento y ha trepado a 12,7 euros el metro cuadrado, marcando un incremento del 32%.

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La situación es igual de crítica en la compraventa. En Alfafar, otro epicentro de la tragedia, en septiembre de 2024 el precio era de 1.325 euros por metro cuadrado. En septiembre siguiente, un comprador tenía que desembolsar 1.999 euros por la misma parcela, un incremento del 47,86 por ciento en dos años.

Misma situación en Torrent, municipio vecino. El precio pasó de 1.345 euros el metro cuadrado a 2.005 euros en un periodo de 24 meses, lo que representa un incremento del 49 por ciento. Según el principal portal inmobiliario en España, la vivienda en Valencia continúa siendo más cara que en el conjunto de España.

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Paradoja mundial ante desastres climaticos

El caso de esta abogada no es aislado. El drama de la vivienda, de alcance nacional, está magnificado en las localidades de Valencia más afectadas por las trombas de agua, lodo y sedimentos. La situación no deja de ser paradójica, ya que las geografías más expuestas al clima extremo suelen sufrir una bajada en los precios.

Tras los devastadores incendios forestales de 2025 en Los Ángeles, el precio medio de venta cayó un 33% en meses. En Cabo Coral, entre 2022 y 2025, el precio medio de la vivienda cayó un 13%.

En Reino Unido, un estudio de la Universidad de Loughborough revela que las propiedades con riesgo alto de inundación se venden con un descuento medio del 8,1 por ciento. En zonas de riesgo muy alto o extremo, los precios sufren un desplome de hasta el 32 por ciento.

Impacto en victimas y seguros en España

Mónica perdió su casa, coche, trabajo y recuerdos en Catarroja. Se refugió con su hija y al intentar alquilar un piso se encontró con precios inasumibles de más de 900 euros. El periodo de retorno oficial de más de 700 milímetros en 24 horas era de 150 años, pero la realidad reciente ha roto estas estadísticas.

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A diferencia de Estados Unidos o Inglaterra, los seguros de viviendas están sujetos a las reglas de la oferta y la demanda. España cuenta con una entidad pública, el Consorcio de Compensación de Seguros, que actúa como respaldo del sector privado en catástrofes.