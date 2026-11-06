Precios de la tierra agraria en España suben 1,2% en 2025 con grandes diferencias regionales

El informe de Cocampo revela un aumento medio del 1,2% en el valor de las tierras agrícolas españolas en 2025, liderado por Canarias y Baleares, mientras la demanda se fragmenta por rentabilidad y recurso hídrico.

El mercado de terrenos agrícolas en España registra una revalorización media del 1,2% durante el año 2025, consolidando la tendencia alcista iniciada tras la pandemia global. Según los datos más recientes disponibles publicados por la consultora Cocampo y respaldados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), esta subida general oculta una realidad geográfica profundamente desigual. La heterogeneidad en la evolución de los precios está determinada por factores como la ubicación exacta, la disponibilidad de agua, la calidad del suelo y el tipo de cultivo predominante en cada zona.

Líderes de revalorización en Canarias y Baleares

Las comunidades autónomas que presentan los mayores incrementos en el valor del suelo son Canarias, con un alza del 5,9%, y Baleares, que cierra el ejercicio con un avance del 5,6%. En estas regiones insulares, la escasez de tierra cultivable y una orografía compleja actúan como catalizadores principales para estos precios tan elevados. Tenerife destaca especialmente por tener las fincas más costosas del archipiélago, destinadas mayoritariamente al cultivo de plataneras, lo que dispara el valor medio del hectárea en la zona.

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Tras estas dos regiones, Murcia se situa como la zona con el precio medio más alto de uso agrario a nivel nacional, alcanzando los 33.808 euros por hectárea. Este valor se sustenta en la fortaleza de su sector hortícola y la extensa agricultura bajo plástico. Le siguen a distancia Baleares con 22.588 euros por hectárea, La Rioja con 19.942 euros, impulsada por su potencial vinícola, y la Comunidad Valenciana con 19.541 euros, beneficiada por sus campos frutales. Estas cifras reflejan cómo la presión sobre el suelo fértil y la especialización productiva dictan el precio final de la tierra.

Fragmentación de la demanda y nuevos compradores

En el último año se han registrado 112.612 transacciones de fincas rurales en todo el territorio nacional. El perfil del comprador ha evolucionado y ahora conviven tres grupos distintos: agricultores y ganaderos que necesitan ampliar sus explotaciones actuales, inversores institucionales que buscan rentabilidad financiera, y familias particulares que adquieren terrenos con fines recreativos o patrimoniales. Esta mezcla de actores ha generado una demanda cada vez más selectiva, que prioriza regiones con alta productividad y cultivos específicos.

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El comportamiento del mercado muestra una clara divergencia entre las comunidades que lideran las subidas y aquellas que experimentan caídas. El precio del campo ha aumentado en trece comunidades autónomas en 2025, liderado por Extremadura, seguida de Asturias con un 3,8%, la Comunidad Valenciana con 2,7%, el País Vasco con 2,6%, Cataluña y Castilla y León, ambas con un 2,4%. Por el contrario, zonas como La Rioja, Galicia, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid han registrado descensos en sus precios promedio.

Perspectivas 2026 y el impacto del agua

Los expertos del sector coinciden en que el mercado no es un ente único y uniforme. Regino Coca, CEO de Cocampo, señala que la productividad, los costes operativos y las expectativas de rentabilidad son los factores que marcan las diferencias reales en el valor del suelo. Por su parte, David Trujillo, director de Agribusiness & Rural en Savills, anticipa que 2026 cerrará con un mercado activo y una demanda sólida, pero con una dispersión creciente entre los activos.

Trujillo defiende que las fincas con agua asegurada y cultivos rentables seguirán revalorizándose, mientras que el secano sin alternativas tecnológicas o productivas mantendrá precios planos. Esta distinción es crucial para entender la inversión actual, ya que la disponibilidad de recursos hídricos se ha convertido en un factor determinante de valor económico que separa a los activos premium del resto del mercado rural.

Valores extremos por tipo de cultivo

La especialización del uso de la tierra también explica los picos de precios más altos. Las tierras destinadas a plataneras superan la barrera de los 300.000 euros por hectárea, un valor que las coloca muy por encima del resto de aprovechamientos. Les siguen en valor los cultivos bajo plástico y otros suelos de alta intensificación, que requieren condiciones climáticas y de riego muy concretas.

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Estos tipos de suelo son aprovechamientos muy especializados con un potencial de producción por hectárea generalmente superior al de los cultivos extensivos tradicionales. Regino Coca advierte que no se debe confundir precio con rentabilidad, ya que estas explotaciones exigen inversiones importantes y soportan costes elevados. Lo que realmente determina su atractivo para el inversor es el rendimiento que ofrecen en relación con el capital necesario y los riesgos asumidos en el proceso productivo.

A nivel histórico, si se amplía el análisis desde 2020, el precio del terreno ha aumentado en 15 de las 17 regiones españolas. Durante este lustro, el valor de una hectárea ha aumentado de media 1.360 euros, pasando desde los 9.007 euros por hectárea registrados en 2020. En las regiones con mayores subidas recientes, como Canarias y Baleares, la tierra ha actuado como un activo refugio, revalorizándose por encima de la inflación acumulada en ese periodo, lo que consolida su papel como reserva de valor en el contexto económico actual.