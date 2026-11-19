El precio del alquiler en España subió un 3% en octubre hasta 14,42 euros/m2 al mes, según Fotocasa, con alzas en 36 de las 47 capitales analizadas.

El precio de la vivienda en alquiler en España subió un 3% en octubre de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en 14,42 euros/m2 al mes. Así lo recoge el último informe de Fotocasa, que sitúa el coste medio de arrendar un piso estándar de 80 metros cuadrados en 1.154 euros mensuales en octubre.

Según los datos de la portal inmobiliario, esa cifra supone un 28% más que hace tres años, cuando en octubre de 2023 una vivienda de estas características se alquilaba por 898 euros al mes. El dato marca el regreso de las subidas tras un periodo de bajadas y ajustes en los últimos meses.

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Precio del alquiler por metro cuadrado en las capitales

El precio del alquiler interanual subió en 36 de las 47 capitales (77%) con variación interanual analizadas por Fotocasa. Diez ciudades registraron subidas de dos dígitos, encabezadas por Tarragona con un 20,7%, seguida de Palencia con un 20,5% y Valencia con un 16,8%.

En el lado contrario, los mayores descensos se dieron en Córdoba (-3,7%), Murcia (-2,8%), Salamanca (-2,4%) y Logroño (-2,2%). En términos de precio por metro cuadrado, nueve ciudades superan los 15,00 euros/m2 al mes: Barcelona con 23,16 euros/m2 al mes, Madrid con 22,39 euros/m2 al mes y San Sebastián con 20,63 euros/m2 al mes.

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Palma de Mallorca (19,68 euros/m2 al mes), Valencia (19,08 euros/m2 al mes), Bilbao (18,06 euros/m2 al mes), Girona (17,92 euros/m2 al mes), Málaga (16,25 euros/m2 al mes) y Las Palmas de Gran Canaria (15,71 euros/m2 al mes) completan la lista. Jaén es la única ciudad por debajo de los 8,00 euros/m2 al mes, con 7,16 euros/m2 al mes.

Análisis de la demanda y posiciones del sector

María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, atribuye el repunte a la presión de la demanda. Según explica, muchos hogares que no pueden acceder a la compraventa se ven obligados a buscar una vivienda en alquiler, lo que tensiona un mercado con oferta insuficiente.

Matos considera que las subidas podrían mantenerse moderadas hasta final de año. Sin embargo, advierte de que, si esta presión continúa, los incrementos podrían ganar fuerza en 2027, ya que la demanda que no encuentra salida en la compraventa acaba trasladándose al arrendamiento.

A nivel regional, la Comunidad Valenciana lideró las subidas con un 14,7%, seguida de Cantabria (9,7%) y Aragón (8,2%). Por el contrario, La Rioja registró un descenso del 4,2% y Navarra del 1,3%, mientras que Cataluña cayó un 1,0%.

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Impacto en los hogares y ranking de precios autonómicos

Para los inquilinos, la diferencia de coste entre territorios es amplia. Madrid, con 21,62 euros/m2 al mes, es la comunidad autónoma más cara para alquilar, seguida de Cataluña con 19,91 euros/m2 al mes y Baleares con 19,72 euros/m2 al mes.

En el extremo económico, Extremadura registra el precio más bajo de la lista autonómica, con 7,66 euros/m2 al mes, seguida de Castilla-La Mancha con 8,82 euros/m2 al mes. Entre las provincias, Jaén presenta el precio más bajo, con 6,46 euros/m2 al mes, y Badajoz con 7,46 euros/m2 al mes.

El informe de Fotocasa muestra que la subida fue generalizada: en octubre de 2026, el alquiler aumentó en 42 de las 50 provincias con variación interanual. Las mayores alzas se registraron en Lleida (23,0%), Guadalajara (22,9%) y Tarragona (17,2%), mientras que siete provincias registraron descensos.