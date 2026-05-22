Precio de Periodismo Cirilo Rodríguez: guanyador

José Antonio Guardiola ha sido reconocido con el Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, un galardón dedicado a corresponsales o enviados especiales de medios españoles en el extranjero. Guardiola se especializa en la crisis migratoria, ha cubierto conflictos como el genocidio de Ruanda, la crisis del Golfo, el litigio entre Chile y Argentina o la guerra de Irak. La distinghua también llegó a estar finalista del premio en 2015.

El galardón está destinado a corresponsales o enviados de medios españoles al extranjero, Paulino Martín / EFE (APS). Un galardón dedicado a corresponsales y enviados especiales de medios españoles en el extranjero, al que también aspiraba como finalista su compañera de Television Española Cristina Olea, está siendo recibido por José Antonio Guardiola como el galardón que ha recibido.

El premio que ha recibido Guardiola consta de una aportación monetaria de 8.000 euros. Los otros dos finalistas, Alejo Olea y Ayestarán, han obtenido una cuantía de 2.000 euros.

Además, los tres finalistas han recibido 'La Lente de la Tierra', una pieza de la José Antonio Guardiola, donde ha vivido en primera persona la crisis migratoria durante el mandato de Donald Trump. Ha cubierto numerosos conflictos como enviado especial, desde el genocidio de Ruanda, la crisis del Golfo, el litigio entre Chile y Argentina o la guerra de Irak.

Cristina Olea, que trabaja en Televisión Española desde 2006, ha sido enviada especial en diversos países, desde 2018 es corresponsal en Washington y sigue la actualidad del país estadounidense. En enero de 2021 entrevistó al expresidente Barack Obama a TV. El Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez es otorgado anualmente desde 1983 por la APS en colaboración con la(FAPE) y está destinado a 'reconocer públicamente la mejor labor de un corresponsal o enviado especial de un medio español en el extranjero.

Como corresponsal en Nueva York, cubrió acontecimientos como la llegada del hombre a la Luna, la dimisión del presidente Richard Nixon, el asesinato de y la guerra de Vietnam. Falleció en 1980 cuando acudía a su puesto de trabajo en la Casa de la Radio. El premio se ha entregado en una gala en el Parador de Segovia. Guardiola.

Se suma a una amplia lista de corresponsales y analistas internacionales de la Televisión Española que han recibido esta distinción, como Rosa María Calaf, Fran Sevilla, Carmen Sarmiento, Diego Carcedo, Felipe Sahagún, Evaristo Cañete, Vicente Romero y Mavi Doñate





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