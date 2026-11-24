El precio de la luz sube 2,41% hoy, alcanzando 242,80 euros/MWh en PVPC. Horarios clave y franjas más baratas para optimizar el consumo eléctrico.

El precio de la luz registra un aumento del 2,41 % en su precio, con un promedio de 242,80 €/MWh en el PVPC y 210,14 €/MWh en el mercado mayorista. Esta variación afecta directamente a los hogares y pequeñas empresas que utilizan la tarifa regulada para el suministro de electricidad. Es fundamental conocer los horarios específicos para optimizar el gasto energético diario.

Horarios más económicos para consumir electricidad

La franja horaria del día en la que el precio de la luz será más económica para los consumidores será de 23:00 a 24:00 horas. En este periodo, el precio se sitúa en 190,01 euros/MWh para el usuario final, mientras que el precio de la luz del Pool mayorista será de 175,46 euros/MWh. Durante estos horarios, se propone a los consumidores aprovechar para hacer un mayor consumo eléctrico en sus hogares y comercios.

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Horas de mayor coste y recomendaciones

La franja horaria del día en la que el precio de la luz será más costosa para los consumidores será de 20:00 a 21:00 horas. En este tramo, el precio alcanza los 323,5 euros/MWh para el cliente del PVPC. El precio de la luz del Pool mayorista será de 238,24 euros/MWh durante este periodo. Se recomienda evitar el uso de dispositivos de alto consumo eléctrico para minimizar los costes en estas horas pico.

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Desglose horario del PVPC y del Pool

El POOL eléctrico es el mercado mayorista de electricidad donde se determina el precio de la luz en función de la oferta y la demanda. Mientras que el PVPC es la tarifa regulada por el gobierno español para el suministro de electricidad, diseñada específicamente para pequeños consumidores con potencia contratada de hasta 10 kW. A continuación, se detalla el precio de la luz hoy por horas para el consumidor en el PVPC: De 3:00 a 4:00 asciende a 191,05 €/MWh, mientras que de 7:00 a 8:00 alcanza 239,51 €/MWh. De 11:00 a 12:00 el precio es de 285,06 €/MWh, y de 15:00 a 16:00 se sitúa en 210,24 €/MWh. La franja de 19:00 a 20:00 registra 322,7 €/MWh, cerrando con 190,01 €/MWh en el tramo de 23:00 a 24:00 horas.

Diferencias con el mercado mayorista de energía

En el mercado mayorista de electricidad, también conocido como POOL, los precios varían con la dinámica del mercado. De 3:00 a 4:00 el precio es de 200,04 €/MWh, mientras que de 7:00 a 8:00 alcanza 238,24 €/MWh. De 11:00 a 12:00 se registra 206,85 €/MWh, y de 15:00 a 16:00 baja a 196,11 €/MWh. El tramo de 19:00 a 20:00 cuenta con un precio de 225,26 €/MWh, y finalmente de 23:00 a 24:00 desciende a 175,46 €/MWh. Este proyecto está financiado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y por la Unión Europea a través de Next Generation.