Precio de la Luz Hoy: Horarios Más Baratos y Más Caros

Análisis detallado del precio de la luz en España hoy, incluyendo los horarios más económicos y los más costosos para los consumidores, con información sobre el PVPC y el mercado 'Pool'.

El precio de la electricidad en España presenta hoy una variabilidad significativa a lo largo del día, ofreciendo oportunidades para optimizar el consumo y reducir costes.

La franja horaria más económica para los consumidores se sitúa entre las 13:00 y las 14:00 horas, con un precio de 127,01 euros por megavatio hora (MWh). Este periodo es ideal para realizar actividades que impliquen un alto consumo energético, como poner en marcha electrodomésticos de gran tamaño, cargar vehículos eléctricos o programar el funcionamiento de sistemas de calefacción o refrigeración.

El precio en el mercado mayorista, conocido como 'Pool', durante esta hora es de -0,83 euros/MWh, lo que refleja una oferta superior a la demanda. En contraste, el momento más caro del día para consumir electricidad se encuentra entre las 20:00 y las 21:00 horas, alcanzando un precio de 227,91 euros/MWh.

Durante esta franja horaria, se recomienda encarecidamente evitar el uso de aparatos eléctricos de alto consumo, como hornos, lavadoras, secadoras o aires acondicionados, para minimizar el impacto en la factura eléctrica. El precio en el 'Pool' mayorista en este horario es de 90,92 euros/MWh. La diferencia entre el precio final al consumidor y el precio en el mercado mayorista se debe a diversos factores, incluyendo los costes de transporte, distribución, los impuestos y los márgenes de las comercializadoras.

Es importante destacar que el precio de la luz está influenciado por factores como la demanda energética, la disponibilidad de fuentes renovables, los precios del gas natural y el petróleo, y las condiciones meteorológicas. Para una planificación más detallada del consumo, a continuación se presenta la evolución del precio de la luz hora a hora tanto en el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) como en el mercado 'Pool'.

En el PVPC, los precios varían desde los 107,49 euros/MWh entre las 4:00 y las 5:00 hasta los 241,5 euros/MWh entre las 21:00 y las 22:00. En el mercado 'Pool', los precios oscilan entre los -0,83 euros/MWh a las 13:00 y los 103,21 euros/MWh a las 7:00. El 'Pool' eléctrico es el mercado mayorista donde se fija el precio de la luz en función de la oferta y la demanda, gestionado por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El PVPC, por su parte, es la tarifa regulada para pequeños consumidores con una potencia contratada de hasta 10 kW. Comprender estas diferencias y la evolución horaria de los precios permite a los consumidores tomar decisiones informadas y optimizar su consumo energético, contribuyendo así a un uso más eficiente y sostenible de la electricidad





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