El precio de la luz el 22 de noviembre en España alcanzará los 336,4 euros/MWh en horas pico y bajará a -0,19 euros/MWh en el mercado mayorista. Detalles de horarios y tarifas PVPC.

El precio de la electricidad experimentará una extrema volatilidad el próximo 22 de noviembre en el mercado español, con una media estimada de 147,9 euros por megavatio hora (MWh). Según los datos preliminares de Red Eléctrica de España, el costo final para el consumidor doméstico bajo el régimen del PVPC alcanzará su máximo absoluto durante la franja horaria comprendida entre las 19:00 y las 20:00 horas, donde la tarifa ascenderá hasta los 336,42 euros por MWh. Esta cifra representa un punto crítico que los usuarios deben considerar para gestionar sus gastos energéticos en las horas de mayor demanda residencial.

Mínimos históricos en el mercado mayorista

El precio de la luz en el mercado mayorista, conocido técnicamente como el Pool eléctrico, registrará valores negativos durante la mañana del 22 de noviembre, lo que indica un exceso de oferta de generación renovable. Específicamente, entre las 11:00 y las 12:00 horas, el mercado mayorista cotizará a -0,19 euros por MWh. Este fenómeno ocurre cuando la producción eólica o solar supera la demanda inmediata, forzando a los operadores a pagar por absorber la energía excedente para evitar inestabilidades en la red eléctrica nacional.

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Horarios de mayor y menor costo para el hogar

Para los titulares de contratos bajo la tarifa regulada PVPC, el impacto económico será directo y significativo dependiendo del momento exacto de uso de los electrodomésticos. La franja más barata para los consumidores domésticos se situará entre las 15:00 y las 16:00 horas, con un precio de 71,43 euros por MWh, y le sigue de cerca la jornada de 11:00 a 12:00 horas con 72,04 euros por MWh. En contraste, la franja más costosa será la comprendida entre las 19:00 y las 20:00 horas, donde el precio para el consumidor final saltará abruptamente hasta los 336,42 euros por MWh. Este diferencial de casi cuatro veces el precio más bajo frente al más alto subraya la necesidad de programar tareas de alto consumo, como lavadoras o lavavajillas, en los horarios de menor precio.

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Desglose horario y diferencias entre mercados

El análisis detallado de la jornada del 22 de noviembre revela disparidades estructurales entre el mercado minorista regulado y el mercado mayorista libre. Mientras el Pool eléctrico mantiene precios cercanos a cero durante el día, el PVPC incorpora impuestos y alquiler de capacidad que mantienen un piso de coste para el usuario. A continuación se detalla la evolución prevista hora a hora para ambos mercados, destacando la brecha de precios que se amplía drásticamente al atardecer. En el mercado mayorista, el precio comienza la noche del 21 al 22 de noviembre a las 3:00 a 4:00 en 5,83 euros por MWh, sube ligeramente a 6,36 euros por MWh en la franja de 7:00 a 8:00 horas, y luego cae a -0,19 euros por MWh entre las 11:00 y 12:00 horas. Posteriormente, en la tarde del 22 de noviembre, el Pool sube a 217,99 euros por MWh en la franja de 19:00 a 20:00 horas, antes de moderarse a 190,45 euros por MWh entre las 23:00 y las 24:00 horas.

Impacto económico y recomendaciones de consumo

La estructura de precios del PVPC y del Pool eléctrico está diseñada para reflejar el costo real de la generación y la distribución en cada momento, incentivando la flexibilidad en la demanda. Para los hogares con potencia contratada de hasta 10 kilovatios, que son los principales destinatarios de esta tarifa regulada, evitar el uso de dispositivos de alto consumo durante la franja de las 19:00 a las 20:00 horas puede resultar en un ahorro considerable en la factura mensual. La recomendación técnica es trasladar las actividades intensivas en energía a la tarde-noche temprana, específicamente entre las 15:00 y las 16:00 horas, donde el coste por megavatio hora es marginalmente superior al mínimo absoluto pero muy inferior a los picos vespertinos. Esta gestión activa del consumo se presenta como la herramienta más efectiva para mitigar el impacto de la alta volatilidad del mercado eléctrico español en este día específico.