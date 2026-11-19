Análisis del precio de la luz hoy 19 de noviembre en España. Con una media de 160,8 euros/MWh, descubre las franjas más baratas y las caras según REE.

La Red Eléctrica de España ha confirmado que el precio medio de la electricidad para el 19 de noviembre se situará en 160,8 euros por megavatio hora. Esta proyección oficial establece una jornada con importantes fluctuaciones a lo largo del día, marcando diferencias significativas entre las horas punta y las horas valle para el consumidor final.

Franja más barata de la luz hoy

El consumidor encontrará el precio más económico de la electricidad hoy entre las 12:00 y las 13:00 horas, con una tarifa de 176,42 euros por megavatio hora. Durante este intervalo específico, se recomienda a los hogares y comercios activar dispositivos de alto consumo eléctrico para aprovechar al máximo esta oportunidad de ahorro en la factura.

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Máximos y mínimos en el mercado mayorista

La dinámica del mercado mayorista, conocido como Pool, presenta escenarios contradictorios que influyen directamente en el precio final. La franja horaria más cara para el pequeño consumidor se registra de 19:00 a 20:00 horas, donde el precio alcanza los 308,07 euros por megavatio hora. En este mismo periodo, el Pool mayorista se cotiza a 116,94 euros por megavatio hora.

Por el contrario, el precio en el Pool mayorista experimenta valores negativos o nulos durante el día. Entre las 11:00 y las 12:00, el mercado mayorista registra un precio de -0,08 euros por megavatio hora, mientras que de 15:00 a 16:00 se sitúa exactamente en 0 euros por megavatio hora. Esta desalineación entre el mercado mayorista y el minorista regulado explica la complejidad de la tarificación eléctrica actual.

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Análisis de precios por horas del PVPC

El Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, o PVPC, determina la tarifa regulada por el gobierno español para suministros de hasta 10 kW. Los datos detallados para hoy muestran una variabilidad extrema en las franjas horarias analizadas. De 3:00 a 4:00, el precio es de 93,27 euros por megavatio hora, mientras que de 7:00 a 8:00 asciende a 126,43 euros por megavatio hora.

La franja de mediodía entre las 11:00 y las 12:00 registra un precio de 176,79 euros por megavatio hora. A continuación, de 15:00 a 16:00, el coste baja a 106,38 euros por megavatio hora. El punto máximo se confirma entre las 19:00 y las 20:00 con 308,07 euros por megavatio hora. Finalmente, la franja nocturna de 23:00 a 24:00 se cierra con un precio de 183,2 euros por megavatio hora.

La comprensión de estas diferencias horarias es esencial para la gestión eficiente del gasto energético en los hogares españoles. Los consumidores del PVPC deben ajustar sus hábitos de consumo basándose en los datos publicados por la Red Eléctrica de España para minimizar el impacto en sus facturas mensuales.