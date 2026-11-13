Precio de la luz hoy 13 de noviembre: media de 224,2 euros por MWh

El precio medio de la luz alcanzará los 224,2 euros por MWh el 13 de noviembre según Red Eléctrica de España, con franjas horarias más baratas y más caras.

El precio medio de la luz en España alcanzará los 224,2 euros por megavatio hora (MWh) el 13 de noviembre, según la información más reciente proporcionada por Red Eléctrica de España. La previsión afecta a los consumidores que siguen el precio de la electricidad día a día, tanto en hogares como en comercios, y marca diferencias importantes entre las distintas franjas horarias de la jornada.

Los datos publicados indican que el precio de la luz variará de forma notable a lo largo del día del 13 de noviembre. Las horas más económicas se concentran en el mediodía, mientras que el tramo de última hora de la tarde registra el coste más elevado para el consumidor.

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Franjas horarias más baratas y más caras del día

La franja más barata del 13 de noviembre será de 12:00 a 13:00 horas, con un precio de 195,16 euros/MWh para el consumidor, mientras que el precio de la luz del mercado mayorista POOL en ese mismo tramo será de 119,33 euros/MWh. Red Eléctrica de España recomienda aprovechar esas horas para concentrar un mayor consumo eléctrico en los hogares y los comercios.

En el extremo opuesto, la franja más cara será de 20:00 a 21:00 horas, con un precio de 404,6 euros/MWh para el consumidor. En el mercado mayorista POOL, el precio de ese mismo periodo se situará en 296 euros/MWh. Durante estas horas, la recomendación es evitar el uso de aparatos de alto consumo eléctrico para reducir al mínimo los costes de la factura.

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La diferencia entre el tramo más barato y el más caro supone un contraste de más de el doble en el precio final para el consumidor, algo que convierte la organización del consumo diario en una decisión económica con efectos directos sobre la factura mensual.

Comparativa del precio por horas entre PVPC y POOL

El precio de la luz por horas para el consumidor acogido al PVPC se reparte en seis tramos de referencia publicados para el 13 de noviembre. De 1:00 a 2:00 el coste será de 150,62 euros/MWh, de 5:00 a 6:00 de 146,77 euros/MWh, de 9:00 a 10:00 de 213,78 euros/MWh, de 13:00 a 14:00 de 194,88 euros/MWh, de 17:00 a 18:00 de 279,8 euros/MWh y de 21:00 a 22:00 de 349,04 euros/MWh.

En el mercado mayorista POOL, los mismos tramos de referencia presentan valores distintos. De 1:00 a 2:00 el precio será de 159,71 euros/MWh, de 5:00 a 6:00 de 153,46 euros/MWh, de 9:00 a 10:00 de 191,21 euros/MWh, de 13:00 a 14:00 de 119,33 euros/MWh, de 17:00 a 18:00 de 242,78 euros/MWh y de 21:00 a 22:00 de 244,89 euros/MWh. Al comparar ambas columnas, se observa que el tramo de 13:00 a 14:00 es el único en el que el precio POOL queda claramente por debajo del PVPC de forma destacada, mientras que en el tramo de 21:00 a 22:00 la diferencia entre ambas referencias es especialmente amplia.

Diferencias entre el mercado POOL y la tarifa PVPC

El POOL eléctrico es el mercado mayorista de electricidad, donde se determina el precio de la luz en función de la oferta y la demanda. Es el punto de partida para fijar el coste de la energía que después llega a los consumidores.

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El PVPC, o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, es la tarifa regulada por el Gobierno español para el suministro de electricidad. Está diseñada específicamente para pequeños consumidores, como hogares y pequeñas empresas, que tienen una potencia contratada de hasta 10 kW. Por ello, los precios horarios que se publican para el PVPC son los que reciben los consumidores acogidos a esta tarifa, y no coinciden necesariamente con los del mercado mayorista POOL.