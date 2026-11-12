Precio de la luz hoy 12 de noviembre: el minuto más barato y el más caro

Descubre el precio de la luz hoy 12 de noviembre. La Red Eléctrica de España fija el promedio en 194,2 €/MWh. Horario más económico a las 13:00 horas.

La Red Eléctrica de España ha publicado las proyecciones oficiales para el precio de la luz el miércoles 12 de noviembre. El promedio diario de la electricidad se situará en 194,2 euros por megavatio hora (MWh). Esta cifra refleja la volatilidad del mercado minorista bajo la tarifa regulada PVPC. Los usuarios deben ajustar sus hábitos de consumo para optimizar los costes en sus facturas. La distribución horaria muestra diferencias significativas a lo largo de las 24 horas del día.

Horario más barato de la luz hoy 12 de noviembre

La franja horaria más económica para utilizar electrodomésticos será de 13:00 a 14:00 horas. En esta única hora, el precio del megavatio hora bajará a 109,75 euros. Este es el momento óptimo para programar lavadoras, lavavajillas o cargar vehículos eléctricos. El coste en el mercado mayorista Pool durante este mismo periodo será prácticamente insignificante. Solo se registrará un valor de 1,09 euros por megavatio hora. Esta diferencia extrema subraya la importancia de mover la demanda hacia estas horas del mediodía.

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Horario más caro de la luz hoy 12 de noviembre

Por el contrario, la franja horaria más costosa se producirá entre las 20:00 y las 21:00 horas. En este intervalo, el precio alcanzará los 349,9 euros por megavatio hora. Se trata de más del triple del valor registrado en la hora más barata del día. Durante este periodo, es altamente recomendable evitar el uso de dispositivos de alto consumo. Los usuarios pueden reducir sus costes minimizando el encendido de electrodomésticos grandes en estas horas punta de la noche.

Comparativa entre el mercado mayorista Pool y el PVPC

El mercado Pool eléctrico determina el precio base de la luz según la oferta y la demanda. El PVPC es la tarifa regulada para pequeños consumidores con hasta 10 kW de potencia. El precio medio del Pool mayorista hoy será de 196,29 euros por megavatio hora. Esta cifra es muy similar al promedio minorista, lo que indica que el margen regulado es pequeño. Sin embargo, la estructura horaria del PVPC penaliza más las horas punta que el Pool.

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Desglose horario del precio minorista PVPC

El Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) tiene una evolución precisa a lo largo del día. De 1:00 a 2:00, el precio será de 210,62 euros por megavatio hora. De 5:00 a 6:00, se situará en 159,76 euros por megavatio hora. De 9:00 a 10:00, bajará a 144,39 euros por megavatio hora. En la hora pico de 13:00 a 14:00, caerá a su mínimo de 109,75 euros por megavatio hora. De 17:00 a 18:00, subirá considerablemente a 240,58 euros por megavatio hora. Finalmente, de 21:00 a 22:00, el precio será de 331,85 euros por megavatio hora.

Análisis del mercado mayorista Pool eléctrico

La evolución del Pool mayorista muestra patrones similares pero con valores distintos. De 1:00 a 2:00, el Pool marcará 163,91 euros por megavatio hora. De 5:00 a 6:00, bajará a 118,56 euros por megavatio hora. De 9:00 a 10:00, se situará en 86,03 euros por megavatio hora. La diferencia más notable ocurre de 13:00 a 14:00, donde el Pool será de 1,09 euros por megavatio hora. De 17:00 a 18:00, subirá a 164,74 euros por megavatio hora. De 21:00 a 22:00, alcanzará 185,96 euros por megavatio hora en el mercado mayorista.