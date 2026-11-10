Precio de la luz hoy 10 de noviembre: máximos y mínimos del PVPC

Red Eléctrica de España confirma un promedio de 218 euros/MWh para el 10 de noviembre. La franja más económica se sitúa entre las 12:00 y 13:00 horas, mientras que la más costosa supera los 323 euros.

El precio de la luz en España registrará una jornada de alta volatilidad el próximo 10 de noviembre, con una media general fijada en 218 euros por megavatio hora (MWh). Según los datos preliminares facilitados por la compañía operadora del sistema, Red Eléctrica de España, los consumidores sujetos al mercado regulado, conocidos como PVPC, tendrán la oportunidad de ahorrar significativamente si ajustan sus hábitos de consumo a las franjas horarias más favorables.

La oportunidad de ahorro más destacada del día se produce en la franja comprendida entre las 12:00 y las 13:00 horas. Durante esta única hora, el precio se desploma hasta los 179,5 euros por MWh, lo que lo convierte en el momento idóneo para activar electrodomésticos de alto impacto energético. Se recomienda a los hogares y comercios aprovechar este intervalo para realizar lavados, cocciones o procesos industriales que requieran energía intensiva, minimizando así el coste total de la factura mensual.

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Desglose horario del mercado mayorista Pool

Para entender la dinámica de los precios, es fundamental analizar el comportamiento del mercado mayorista de electricidad, conocido como Pool. Durante la franja de 13:00 a 14:00 horas, el Pool registrará un valor notablemente bajo de 90,98 euros por MWh. Este dato refleja un desajuste temporal entre la oferta y la demanda, creando una ventana de eficiencia económica que los agentes del mercado explotan para ajustar la producción frente al consumo inmediato.

En contraste con la calma del mediodía, las horas nocturnas y finales de la tarde presentan precios considerablemente más elevados. La franja de 21:00 a 22:00 horas marcará uno de los puntos álgidos del día en el Pool, situándose en 217,26 euros por MWh. Además, el periodo entre las 17:00 y las 18:00 horas también mostrará un incremento notable hasta los 212,04 euros por MWh, indicativo del aumento de la actividad comercial e industrial al final de la jornada laboral.

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Impacto directo en las tarifas del consumidor PVPC

El Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) refleja estos movimientos del mercado mayorista con un margen regulado por el Gobierno de España. Para los hogares con una potencia contratada inferior a 10 kW, el precio más accesible se encuentra en la madrugada, específicamente entre las 5:00 y las 6:00 horas, donde la tarifa se sitúa en 165,46 euros por MWh. Este dato es crucial para aquellos usuarios que cuentan con sistemas de gestión de energía o cargadores de vehículos eléctricos programables.

Sin embargo, el precio máximo del día se alcanzará en la franja de 21:00 a 22:00 horas, con un pico sustancial de 323,16 euros por MWh. Esta cifra representa el costo más oneroso para el pequeño consumidor y contrasta drásticamente con los mínimos matutinos. La diferencia entre el momento más barato y el más caro supera los 157 euros por MWh, lo que subraya la importancia crítica de la flexibilidad horaria en el consumo eléctrico doméstico actual.

Diferencias estructurales entre Pool y PVPC

La distinción entre el Pool eléctrico y el PVPC radica en su funcionamiento y regulación. El Pool es el mercado mayorista donde se determina el precio base de la electricidad mediante la subasta diaria entre productores y comercializadoras. En cambio, el PVPC es la tarifa de referencia regulada que aplica un margen y cargo fijo a ese precio mayorista para los pequeños usuarios. Esta estructura garantiza que los consumidores finales accedan a un precio transparente vinculado directamente a la realidad del mercado eléctrico español.

Las tablas horarias detallan variaciones precisas que los usuarios deben monitorizar. Entre las 9:00 y las 10:00 horas, el PVPC alcanza los 204,68 euros por MWh, mientras que el Pool se mantiene en 173,13 euros por MWh. Estos datos confirman que, aunque el mercado mayorista establece la tendencia, el costo final para el consumidor incorpora factores adicionales de regulación y servicios asociados que definen la competitividad de la tarifa regulada frente a las ofertas del mercado libre.