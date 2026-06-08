Precio de la luz el 8 de junio: 135 euros por megavatio hora

El precio de la luz alcanzará los 135 euros por megavatio hora (MWh) el 8 de junio, según la Red Eléctrica de España. El precio será más asequible para los consumidores entre las 15:00 y 16:00 horas, con un precio de 56,57 euros/MWh.

El precio de la luz alcanzará los 135 euros por megavatio hora (MWh) el 8 de junio, según la Red Eléctrica de España. El precio será más asequible para los consumidores entre las 15:00 y 16:00 horas, con un precio de 56,57 euros/MWh.

Durante esta franja horaria, se sugiere a los consumidores aprovechar para hacer un mayor consumo eléctrico en sus hogares y comercios. El precio de la luz del 'Pool' mayorista será de 0 euros/MWh. La franja horaria del día en la que el precio de la luz será más cara para los consumidores será de 20:00 a 21:00 horas, con un precio de 245,9 euros/MWh.

Durante estos periodos, es recomendable evitar el uso de dispositivos de alto consumo eléctrico para minimizar los costes. El precio de la luz del 'Pool' mayorista será de 115,53 euros/MWh. A continuación, se detalla el precio de la luz hoy por horas para el consumidor (PVPC). De 1:00 a 2:00: 136,69 €/MWh.

De 5:00 a 6:00: 135,96 €/MWh. De 9:00 a 10:00: 109,97 €/MWh. De 13:00 a 14:00: 134,59 €/MWh. De 17:00 a 18:00: 56,99 €/MWh.

De 21:00 a 22:00: 245,91 €/MWh. El precio de la luz hoy por horas en el mercado mayorista de electricidad (POOL) es: De 1:00 a 2:00: 97,5 €/MWh. De 5:00 a 6:00: 96,35 €/MWh. De 9:00 a 10:00: 40,27 €/MWh.

De 13:00 a 14:00: 1,8 €/MWh. De 17:00 a 18:00: 1,38 €/MWh. De 21:00 a 22:00: 115,53 €/MWh. El POOL eléctrico es el mercado mayorista de electricidad donde se determina el precio de la luz en función de la oferta y la demanda.

Mientras que el PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) es la tarifa regulada por el gobierno español para el suministro de electricidad. Está diseñada específicamente para pequeños consumidores, como hogares y pequeñas empresas, que tienen una potencia contratada de hasta 10 kW





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