Próximamente en Prime Video: Nueva temporada de El Inca, precuela de El Desayuno de los Campeones y biopic de Ali

Prime Video estrena en noviembre una temporada de El Inca, una precuela de El Desayuno de los Campeones y un biopic de Cassius Clay. Descubre todos los detalles de estos nuevos títulos exclusivos.

La plataforma de streaming Prime Video está ampliando significativamente su catálogo original con una serie de estrenos estratégicos diseñados para consolidar franquicias de larga duración. Entre las novedades más destacadas se encuentra la llegada de una precuela narrativa para la serie El Desayuno de los Campeones, así como el lanzamiento de una bioserie dedicada a la leyenda del boxeo Cassius Clay, conocido mundialmente como Muhammad Ali. Estas producciones se unen a otros títulos ya establecidos en la agenda de la plataforma para el cierre del año.

Relanzamiento de El Desayuno de los Campeones

La serie El Desayuno de los Campeones, creada por Diego San José y Juan Cavestany en 2019, experimenta un cambio de tono drástico al abrazar el drama puro después de haber iniciado su trayectoria como comedia. Esta nueva entrega se presenta como una precuela que redefine elementos narrativos introducidos sutilmente en la primera temporada, la cual contaba con un final rotundo que aparentemente impedía la continuidad de la historia.

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El guionista irandarra y el equipo formado por Oriol Puig y Fernando Delgado-Hierro implementan un doble giro argumental que reinterpreta la relación del personaje de la inspectora de hacienda Sara Santano con su esposo, así como el fracaso previo en la captura de un jugador del Real Madrid implicado en evasión fiscal. Esta pirueta narrativa permite explorar el pasado inmediato de la protagonista de manera profunda.

La dirección de la serie a cargo de Elena Trapé mantiene la estética visual distintiva de la primera temporada, tratando peripecias prosaicas con la solemnidad característica del cine de Alan J. Pakula. Se introduce además a Valen, interpretado por Pol López, como un colega cínico de Sara que le acompaña en una misión estilizada similar a la de Walter Hill en 1982, centrada en convertir los paraísos fiscales en un infierno en lugar de perseguir a un asesino.

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Las productoras involucradas en esta nueva temporada son Amazon MGM Studios, Blue Monday Productions, Outlier Society, Reunion Pacific Entertainment, Authentic Studios, Grace-A Storytelling Company, Polygram Filmed Entertainment, Roc Nation y Universal Music. El objetivo estratégico de Prime Video es abrir una nueva franquicia rentable aprovechando la proximidad temporal de las dos temporadas estrenadas con apenas un año de diferencia.

Bioserie de Muhammad Ali y otras producciones

En un movimiento dirigido a consolidar el universo de personajes icónicos, Prime Video ha decidido subir la apuesta con una bioserie sobre Cassius Clay, una figura fundamental de la historia afroamericana. La narrativa comienza con la consecución de la medalla olímpica en Roma 60, analizando el impacto de este triunfo en su carrera y las complejas relaciones familiares que surgieron a raíz del éxito.

La serie examina detenidamente las convulsiones personales y las decisiones críticas que Clay debió tomar sobre su futuro inmediato tras su victoria olímpica. Este enfoque permite explorar el momento en que comprendió que su voz pública podía servir para cambiar el futuro de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, marcando una transición crucial desde el deporte hacia el activismo social.

Expansión del universo Ridley Scott y El Inca

La plataforma continúa su búsqueda de franquicias longevas con el lanzamiento de una nueva aproximación al universo de Tolkien, programada para el 11 de noviembre, y una superproducción basada en la obra de Philip K. Dick. Esta última miniserie de ocho capítulos vuelve a jugar con los tópicos del cine negro, situándose medio siglo después del filme de Villeneuve en un Los Ángeles distópico donde los replicantes han derrotado a la humanidad.

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En esta nueva entrega, producida ejecutivamente por Ridley Scott, una fugitiva y una replicante forman una coalición inusual para destapar una conspiración en un entorno que ha renacido tras un levantamiento. La historia busca recuperar la mística del original mientras explora temas de identidad y supervivencia en una sociedad dividida.

El Inca y el cine argentino en Prime Video

Además de las producciones internacionales, Prime Video está presentando contenido vinculado al Nuevo Cine Argentino, siguiendo el éxito de películas como La sociedad de la nieve de 2015, que se convirtió en una serie de gran éxito bajo la dirección de Luis Ortega. Esta estrategia intenta replicar el éxito de historias familiares dramáticas en el formato de serie televisiva.

Un nuevo proyecto se centra en la figura de un delincuente común convertido en agente paraestatal durante la década de los setenta en Argentina, un personaje oscuro y violento que operó bajo el amparo de los poderes fácticos y la dictadura militar. El actor De la Serna interpreta a este personaje clave para entender la deriva histórica desde el tercer peronismo hasta el golpe de estado de 1976 que desembocó en la dictadura de Videla.

Estos lanzamientos demuestran la firme intención de la plataforma de diversificar su contenido entre dramas históricos, precuelas narrativas complejas y biografías de figuras globales, manteniendo un equilibrio entre la explotación de propiedades intelectuales establecidas y la creación de nuevos universos atractivos para audiencias internacionales.