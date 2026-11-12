Prórrogas de alquiler aprobadas: límites a precios y salarios en España

El Gobierno aprueba las prórrogas de dos años en contratos de alquiler en España. Se limitan las subidas de precios con el decreto de vivienda que afecta a inquilinos y propietarios desde octubre.

El Gobierno de España ha aprobado finalmente las prórrogas obligatorias de dos años para los contratos de alquiler de vivienda tras la celebración de una sesión crítica en la Diputación Permanente del Congreso. Esta decisión formaliza una medida central del Real Decreto-ley 29/2026, que busca estabilizar el mercado inmobiliario residencial y proteger a los inquilinos frente a la volatilidad de los precios. La aprobación se produce en un contexto político complejo, apenas un día después de que el ejecutivo convocara elecciones para el 29 de noviembre tras el fracaso de una votación inicial en el pleno del Congreso el pasado dos de octubre.

Aprobación y mecanismos de la prórroga

El Real Decreto-ley 29/2026 establece una prórroga extraordinaria de dos años para los arrendamientos vigentes, lo que significa que los contratos no pueden finalizar anticipadamente si el inquilino ejerce este derecho. Esta medida ha salido adelante por un margen extremadamente ajustado de treinta y cuatro votos a favor frente a treinta y cinco en contra en la Diputación Permanente. Aunque el decreto específico sobre las prórrogas ha sido ratificado, la propuesta paralela que habría permitido la apertura a contratos indefinidos ha decaído por el mismo margen de un único sufragio, evidenciando la profunda división política y sectorial en torno a la regulación del suelo urbano.

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Impacto económico y ahorro para familias

El aspecto más destacado de esta normativa es la estricta limitación a las subidas de las rentas de alquiler para contener la inflación residencial. Según los cálculos del Ministerio de Consumo, el ahorro medio por hogar derivado de estas medidas asciende a 4.341 euros anualmente. En las grandes ciudades, la cifra es aún más significativa, alcanzando los 9.152 euros en Madrid, los 8.436 euros en Valencia y hasta los 10.625 euros en Málaga. El mecanismo establece que, si la renta supera el índice de referencia oficial, la actualización del precio se suspende por completo hasta el 31 de diciembre de 2026; en caso contrario, el incremento máximo permitido se fija en un dos por ciento, lo que proporciona una previsibilidad financiera crucial para las familias afectadas.

Controversia jurídica sobre retroactividad

La aprobación en la Diputación Permanente ha generado un intenso debate jurídico sobre la vigencia y retroactividad de la norma, especialmente considerando que el decreto entró en vigor originalmente el 8 de octubre. Juristas como Sandra Aurrecoechea, socia de Marín y Mateo Abogados, advierten que es incorrecto afirmar que todos los contratos vencidos durante ese periodo de un mes y medio se han renovado automáticamente. La situación legal depende de múltiples factores: si el inquilino solicitó válidamente la prórroga antes de la derogación o modificación, el derecho se mantiene; sin embargo, si el contrato ya había vencido y no hubo solicitud previa, no se produce una renovación automática, sino que debe analizarse si existía una reconducción tácita conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos.

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Situación de inquilinos y propietarios

Para los arrendatarios, la nueva normativa implica que pueden solicitar la prórroga de dos años siempre que la prórroga habitual o tácita de su contrato finalice antes del 31 de diciembre de 2028, manteniendo las condiciones económicas originales del contrato. Durante el periodo de vigencia del decreto, los propietarios no pueden recuperar la vivienda de forma unilateral, salvo que exista una causa justificada prevista legalmente, debiendo además abonar indemnizaciones a los inquilinos en estos casos. No obstante, existe una vía de negociación: el arrendador puede ofrecer al arrendatario la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo contractual, lo que abre la puerta a renegociaciones voluntarias que eviten la aplicación estricta de la prórroga forzosa en situaciones de mutuo consentimiento.

Próximos pasos y contexto político

La entrada en vigor definitiva y la estabilidad de estos derechos dependen de la tramitación parlamentaria completa, dado que la aprobación en la Diputación Permanente es una medida provisional que requiere validación posterior. Mercedes Blanco, vocal de PIMEC en el Consell Assessor de l'Habitatge de la Generalitat de Cataluña, ha insistido en la necesidad de distinguir claramente esta prórroga extraordinaria de la anual tácita prevista en la legislación vigente, que obliga a avisar con cuatro meses de antelación. Con la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre, el futuro de estas normas podría verse modificado, pero mientras tanto, los efectos sobre los precios y la duración de los contratos permanecen vigentes para los contratos que cumplan los requisitos establecidos por el Real Decreto-ley 29/2026.