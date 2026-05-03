Prórroga de la detención de activistas de la Flotilla Global Sumud y denuncias de tortura

El tribunal israelí extiende la detención de dos activistas de la Flotilla Global Sumud, un palestino-español y un brasileño, mientras Adalah denuncia graves abusos físicos y tortura durante su detención. Las acusaciones incluyen colaboración con Hamás.

El Tribunal de Magistrados de Ashkelon, situado en una ciudad costera del sur de Israel , ha extendido por dos días más la detención preventiva de Saif Abukeshek, ciudadano palestino-español, y de su compañero brasileño, Thiago Ávila.

Esta decisión fue comunicada por la organización no gubernamental Adalah, que está brindando representación legal a ambos miembros de la Flotilla Global Sumud. Adalah confirmó en un comunicado oficial que la prórroga de la detención se extiende hasta el próximo martes, una medida menos severa que la solicitada inicialmente por la Fiscalía israelí, que había pedido una extensión de cuatro días.

Las acusaciones que pesan sobre Abukeshek y De Ávila, según detalla el comunicado de Adalah, son graves: colaboración con el enemigo en tiempos de guerra, contacto con un agente extranjero, pertenencia a una organización terrorista y transferencia de bienes a una organización terrorista. Estas acusaciones están directamente relacionadas con el movimiento islamista palestino Hamás.

La organización Adalah ha expresado su firme convicción de que todo este proceso judicial no es más que una medida de represalia dirigida contra líderes activistas humanitarios, y por ello ha exigido la liberación inmediata e incondicional de ambos detenidos. Además, Adalah recordó que, de acuerdo con las declaraciones proporcionadas por los propios detenidos durante interrogatorios previos, ambos fueron sometidos a graves abusos físicos que constituyen tortura.

Estos abusos incluyen palizas, aislamiento prolongado y haber sido mantenidos con los ojos vendados durante varios días mientras se encontraban en alta mar. Las denuncias de tortura han generado una creciente preocupación a nivel internacional y han puesto de relieve la necesidad de una investigación exhaustiva e independiente sobre las condiciones de detención de los activistas.

La Flotilla Global Sumud ha condenado enérgicamente las acciones de las autoridades israelíes y ha exigido el respeto de los derechos humanos de sus miembros. La situación de Thiago de Ávila ha despertado una especial preocupación. Según la Flotilla Global Sumud, la Embajada de Brasil ha confirmado que De Ávila ha denunciado haber sido víctima de tortura, golpes y maltrato físico.

Representantes diplomáticos brasileños, durante una visita supervisada a la cárcel de Shikma, donde se encuentran detenidos Abukeshek y De Ávila, observaron marcas visibles en el rostro de De Ávila. Esta visita se llevó a cabo bajo estrictas condiciones, con un cristal de separación que impedía cualquier comunicación libre entre los diplomáticos y el detenido. A pesar de las evidentes señales de maltrato, De Ávila ha recibido una atención médica insuficiente.

La organización informa que De Ávila sufre importantes dolores, especialmente en un hombro, y aunque fue examinado por un médico, no se le ha proporcionado el tratamiento adecuado para aliviar su sufrimiento. Ambos activistas se encuentran actualmente sometidos a un constante interrogatorio y a un régimen de aislamiento en la cárcel de Shikma, donde, según sus declaraciones, continúan con su huelga de hambre en protesta por su detención, que consideran ilegal, y por los malos tratos que han recibido.

La huelga de hambre es una forma de protesta pacífica para llamar la atención sobre su situación y exigir el respeto de sus derechos fundamentales. La Flotilla Global Sumud ha instado a la comunidad internacional a ejercer presión sobre las autoridades israelíes para que pongan fin a la detención arbitraria y a la tortura de sus miembros. La organización ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la solidaridad con el pueblo palestino.

La falta de cargos formales contra los activistas, a pesar de las graves acusaciones que se les imputan, ha generado dudas sobre la legalidad y la transparencia del proceso judicial. La captura de Abukeshek y De Ávila tuvo lugar el pasado miércoles en aguas cercanas a la isla de Creta, durante una operación llevada a cabo por fuerzas israelíes contra las embarcaciones que integran la flotilla internacional.

La Flotilla Global Sumud, una iniciativa que busca romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza y llevar ayuda humanitaria a la población palestina, ha denunciado la actuación de las fuerzas israelíes como una violación del derecho internacional y una agresión contra activistas humanitarios. La flotilla ha insistido en que su misión es estrictamente humanitaria y que no tiene ninguna relación con actividades terroristas.

La organización ha condenado la criminalización de la solidaridad con el pueblo palestino y ha defendido el derecho de los activistas a navegar libremente por las aguas internacionales. La situación de los detenidos ha generado una ola de condena a nivel internacional, con numerosas organizaciones de derechos humanos y gobiernos exigiendo a Israel que respete los derechos de los activistas y que garantice un juicio justo y transparente.

La comunidad internacional ha expresado su preocupación por las denuncias de tortura y ha instado a las autoridades israelíes a investigar a fondo las acusaciones y a tomar medidas para prevenir futuros abusos. La Flotilla Global Sumud ha anunciado que continuará con su misión de llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, a pesar de los obstáculos y las amenazas.

La organización ha reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos del pueblo palestino y con la búsqueda de una solución justa y duradera al conflicto





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