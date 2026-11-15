Príncipe Sverre Magnus de Noruega: Estudios, desamor y vida estudiantil en Lisboa

El príncipe noruego Sverre Magnus comparte su realidad en Lisboa: dificultades con la administración, ruptura sentimental y adaptación a la vida universitaria sin lujos.

El príncipe Sverre Magnus de Noruega, de veinte años, abrió su vida cotidiana a primera hora de la mañana en las calles de Lisboa. Mientras se dirigía a la universidad, este joven estudiante mostró una sinceridad refrescante sobre la realidad de su nueva vida, la cual difiere notablemente de las expectativas que la prensa y el público habían construido en torno a su figura. Sverre, conocido simplemente como Magnus por sus amigos y compañeros de clase, ha dejado de lado las formalidades palaciegas para sumergirse en el mundo académico real.

Estudios universitarios y dificultades académicas

Magnus está cursando estudios de administración de empresas, una disciplina que le presenta retos significativos. Reconoce que la economía, la estadística y la contabilidad se le resisten considerablemente. Al igual que la mayoría de sus compañeros, dedica todo su esfuerzo a las materias pero los resultados no terminan de salir bien, lo que genera incertidumbre sobre los exámenes que deberá afrontar en un futuro muy próximo.

Also read El ostracismo de Paul Robeson: de estrella de los 30 a víctima del maccartismo

Ante la pregunta sobre su rendimiento, el príncipe opta por la prudencia con la frase ya veremos, sin revelar datos concretos. Sin embargo, encuentra un pequeño consuelo al asegurarse de que no ocupa el último puesto del grupo clase. Esta honestidad académica refleja su compromiso con la normalidad, aunque los resultados finales aún están por confirmar en el calendario universitario.

Situación sentimental y vida personal

El panorama en el ámbito sentimental no es más favorable para el joven príncipe. Cuando se le consultó sobre su vida amorosa, respondió con risas y franqueza que no va bien, manteniendo el misterio sobre detalles específicos. La ruptura ocurrió el pasado mes de diciembre, tras tres años de relación con su expareja, lo que deja a Sverre nuevamente soltero a sus veinte años.

Advertisement

Anteriormente, había sido visto en varias ocasiones del brazo de su novia, destacando su presencia en la boda de su tía en agosto de 2024. Actualmente, ocupa el primer lugar en las listas de los solteros reales más codiciados, un título que contrasta con su estado actual de desapego oficial. La Casa Real de Noruega ha reiterado que sus hijos priorizan la formación sobre los compromisos públicos.

Adaptación a la vida en Portugal

Vivir en Portugal ofrece ventajas climáticas evidentes para el príncipe noruego. Comenta entre risas que disfruta ver a sus amigos lidiando con la nieve mientras en Lisboa la temperatura ronda los 20 grados. Esta diferencia estacional facilita una rutina más cómoda y agradable, lejos de los inviernos rigurosos de su país de origen.

Magnus reside en un piso compartido con otros estudiantes, sin los lujos de palacios ni lámparas de cristal en el techo. Prefiere la compañía de sus compañeros italianos, a quienes admira por sus habilidades culinarias. Esta integración social sencilla es clave para su adaptación, buscando conexiones humanas auténticas más que protocolos institucionales.

Participación real y contexto familiar

Aunque no ostenta cargos oficiales activos, el príncipe Sverre Magnus participa en actos reales de la corte cuando sus estudios lo permiten. Su figura se hizo viral en 2017 por un desliz en el balcón del palacio durante el 80 cumpleaños de sus abuelos, incidente que atribuyó a niveles de azúcar tras consumir cinco helados en la comida.

Advertisement

Se ha ganado la simpatía del pueblo noruego como una figura prometedora, especialmente tras los escándalos que han sacudido a la familia real. Su hermano mayor, Marius Borg Høiby, fue condenado en junio por dos violaciones y una agresión, mientras que la reina aparece mencionada en expedientes del caso Epstein. A pesar de esto, Sverre mantiene un perfil bajo y constructivo.