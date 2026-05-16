Príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed Bin Salman, Investigado en Francia por El asesinato de Jamal Khashoggi por Torturas y Desapariciones Forzadas

La Justicia francesa ha anunciado la investigación del asesinato del periodista Jamal Khashoggi ocurrido en el consulado saudí de Estambul el 2 de octubre de 2018, tras denuncias contra el Príncipe heredero Mohamed Bin Salman. Aunque el Príncipe rechazó su participación en el homicidio, el Tribunal de Apelación de París aceptó la denuncia. La investigación será manejada por un Juez de los Crímenes contra la Humanidad.

La justicia francesa iniciará una investigación sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018 en el consulado saudí de Estambul tras denuncias contra el príncipe heredero Mohamed Bin Salman.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista confirmó que el Tribunal de Apelación de París aceptó las denuncias de Trial International y Reporteros sin Fronteras por torturas y desaparición forzada, rechazando la de Democracia para el Mundo Árabe Ahora. Un juez de crímenes contra la humanidad manejará el caso. La CIA concluyó que Bin Salman debió haber aprobado el asesinato, pero él niega su participación. La investigación continúa su curso tras la aceptación judicial.

Una fuente de la Fiscalía Nacional Antiterrorista indicó a EFE que la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París ha aceptado la tramitación de las denuncias de Trial International y de Reporteros sin Fronteras por algunas razones que no se han establecido, rechazando el procedimiento de Democracia para el Mundo Árabe Ahora. Igualmente, señalaron que la investigación será llevada a cabo por un juez de la unidad de crímenes contra la humanidad.

En julio de 2022, varios grupos presentaron una denuncia en casos de tortura y desapariciones forzadas, entre ellos Trial International, DAWN y Open Society Justice Initiative. Más tarde se añadió RSF a esa iniciativa, pero la Fiscalía francesa se había negado a dar su visto bueno.

Un miembro de Reporteros, en respuesta a preguntas de EFE, comentó que una vez que el Tribunal de Apelación de París ha aceptado su denuncia, la investigación judicial será separada y se suspenderá el 2 de octubre de 2018 en el consulado saudí de Estambul, donde Khashoggi había ido a obtener la documentación necesaria para casarse con su prometida. La CIA determinó también que Bin Salman tuvo que haber aprobado el asesinato al contar con poder absoluto sobre todos los aparatos de seguridad del reino, pero el príncipe negó su participación en el asesinato





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