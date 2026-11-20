El Partido Popular y Vox consolidan su alianza para eliminar la Ley de Memoria Democrática, priorizando leyes de concordia y cuestionando la justicia transicional en España.

El Partido Popular y Vox han formalizado una alianza estratégica para derogar la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, una norma que ambos partidos consideran divisiva e ideológica. Esta decisión política marca un punto de inflexión en la gestión del legado histórico de la dictadura franquista y la Transición española, consolidando un frente común que busca reescribir las políticas de memoria histórica vigentes en el Estado.

Estrategia conjunta contra la ley de memoria

La coalición entre estas dos formaciones promete eliminar las medidas que asignan responsabilidad al Gobierno en la búsqueda y exhumación de fosas comunes. El Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha argumentado que la justicia y la reconciliación no pueden pactarse con quienes niegan el sufrimiento de las víctimas o manipulan la historia. Vox, por su parte, defiende abiertamente aspectos del franquismo y se opone frontalmente a cualquier reconocimiento de responsabilidades del régimen.

Also read Ruanda seduce a PP y Vox

La estrategia de derogación ya se ha puesto en marcha en varias comunidades autónomas, donde ambas formaciones han gobernado conjuntamente o han alcanzado acuerdos de estabilidad. En estas regiones, han impulsado legislaciones denominadas de "concordia", que sustituyen los marcos de memoria democrática por enfoques centrados en la supuesta neutralidad histórica y la protección del legado constitucional de la Transición.

Posicionamiento institucional y recursos legales

El Tribunal Constitucional ha acumulado recursos interpuestos por estas formaciones que enfrentan al Gobierno central con la oposición conservadora y extrema derecha. Estas acciones legales buscan paralizar o anular disposiciones clave de la ley, como el desarrollo de un Banco de ADN centralizado o las intervenciones en el Valle de los Caídos, hoy conocido como Cuelgamuros. La eficacia de estas medidas depende directamente del resultado de las próximas elecciones generales programadas tras el 29 de noviembre.

Advertisement

Desde Vox, la postura es explícita y dura. El partido ha presentado recursos de inconstitucionalidad, incluyendo uno presentado en enero de 2023 para intentar anular la ley. Líderes del partido, como Javier Ortega Smith, han minimizado los crímenes del régimen, tildando en el pasado a las Trece Rosas de "torturadoras y asesinas" y cuestionando la naturaleza democrática de la Segunda República. Aunque Santiago Abascal ha evitado una condena pública explícita del Régimen, su retórica se ha centrado en la libertad de interpretación del pasado sin injerencia estatal.

Impacto real y perspectivas futuras

Las consecuencias de esta alianza se reflejan en la demora de justicia para miles de familias. Hace 51 años que murió Francisco Franco y, desde entonces, la sociedad española ha luchado por conquistar derechos históricos. La ley de Amnistía sigue dificultando el acceso a la justicia, provocando que muchos hijos de víctimas hayan fallecido sin poder dar sepultura a sus padres ejecutados durante la Guerra Civil. La exhumación científica de fosas comunes, iniciada en 2001, continúa siendo un proceso lento y fragmentado.

El Partido Popular, en su programa electoral, especifica la eliminación de contenidos que considera ideológicos de los currículos escolares y la superación de las "divisivas leyes ideológicas". Esta postura ignora los más de 500 muertos causados por la violencia policial y terrorista durante los primeros años de democracia, un periodo que los populares definen como un consenso que no debe ser cuestionado. La historiadora Ana Martínez Rus señala que esta estrategia representa un avance en la negación histórica respecto a posturas anteriores, consolidando un relato alternativo que prioriza la concordia sobre la verdad judicial.