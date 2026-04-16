PP y Vox sellan histórica coalición de gobierno en Extremadura

María Guardiola (PP) y Óscar Fernández (Vox) anuncian un acuerdo de gobierno en Extremadura, el primero entre ambas formaciones a nivel autonómico desde 2024. El pacto, de 61 puntos, incluye una Vicepresidencia para Vox y la gestión de las consejerías de Familia y Agricultura, además de un acuerdo presupuestario para toda la legislatura.

El ansiado acuerdo entre el Partido Popular (PP) y Vox para formar gobierno en Extremadura se ha materializado finalmente tras meses de tensas negociaciones y vaivenes políticos. La confirmación oficial tuvo lugar ayer a las 20:15 horas en el emblemático Patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura , con la comparecencia conjunta de María Guardiola, candidata del PP a la Junta, y Óscar Fernández, portavoz de Vox .

Este pacto, que consta de 61 puntos, marca el primer gobierno de coalición entre ambas formaciones a nivel autonómico desde el verano de 2024, cuando Vox se retiró de gabinetes similares en otras comunidades.

La consecución de este acuerdo en Extremadura, una región donde las perspectivas de entendimiento parecían particularmente sombrías tras las elecciones del 21 de diciembre, ha sido recibida con optimismo por ambas partes. Guardiola, visiblemente satisfecha, declaró que la democracia ha salido ganando y anunció que ha solicitado el pleno de investidura para la próxima semana, con la firme intención de ser proclamada presidenta el viernes. Por su parte, el portavoz de Vox, quien asumirá la Vicepresidencia del gobierno, calificó el acuerdo como muy satisfactorio para la región y aseguró que impulsará a Extremadura de manera sin precedentes, justificando así los meses de espera.

Como ya había adelantado este periódico el pasado 25 de marzo, a pesar de los desmentidos iniciales de ambos partidos, el pacto incluye la cesión de la Vicepresidencia a Vox, que además se encargará de la Consejería de Familia, Desregulación y Servicios Sociales, asumiendo diversas competencias en esta área. Adicionalmente, Vox obtendrá la cartera de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

Otro de los puntos clave del acuerdo implica una permuta en el Senado. El PP facilitará la dimisión de su senador autonómico, Laureano León, para que su escaño sea ocupado por Ángel Pelayo Moreno, representante de Vox.

Finalmente, el pacto incluye un compromiso de estabilidad presupuestaria para toda la legislatura de cuatro años, garantizando así un marco de actuación sólido para el futuro gobierno extremeño.

La complejidad de las negociaciones, marcadas por un periodo de idas y venidas, rupturas temporales y la intervención de la dirección nacional del PP, ha hecho que la firma de este acuerdo sea un hito significativo, poniendo fin a la incertidumbre política que planeaba sobre la comunidad autónoma. La visión del PP era clara: buscar un pacto que permitiera gobernar y evitar la repetición electoral, mientras que Vox ha conseguido importantes cuotas de poder y la consecución de varias de sus prioridades programáticas, especialmente en materia social y medioambiental.





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