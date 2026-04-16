PP y Vox sellan acuerdo de gobierno en Extremadura y evitan nuevas elecciones

María Guardiola y Óscar Fernández Calle anuncian un pacto para formar gobierno en Extremadura, con Vox asumiendo Vicepresidencia y dos consejerías. El acuerdo, de 61 puntos y 74 medidas, pone fin a meses de negociaciones y evita la repetición electoral.

El Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo de investidura para formar gobierno en Extremadura , un pacto que permitirá a María Guardiola ser la próxima presidenta de la Junta y que evitará la convocatoria de nuevas elecciones en la comunidad autónoma.

El acuerdo contempla que Vox asumirá una Vicepresidencia y dos consejerías, además de la designación del senador autonómico. Este pacto, compuesto por 61 puntos y 74 medidas concretas, abarca todas las áreas de gestión del futuro ejecutivo y está diseñado para ser beneficioso para la región extremeña.

El anuncio oficial se realizó de manera conjunta por parte de la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, y el presidente-portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, en una comparecencia ante los medios celebrada en el Patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura.

Tras la rúbrica del acuerdo, María Guardiola solicitó formalmente al presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, la convocatoria del debate de investidura, que se espera que tenga lugar los próximos martes y miércoles. La toma de posesión se producirá de manera inmediata tras la investidura.

Guardiola destacó la voluntad de ambas formaciones de superar las diferencias ideológicas y acercar posturas, calificando el pacto como una victoria de la democracia frente a la crispación y del diálogo frente al ruido político. Por su parte, Óscar Fernández Calle expresó su gran satisfacción con el acuerdo alcanzado, manifestando que este gobierno impulsará Extremadura como nunca antes y que el acuerdo programático es muy satisfactorio para la región.

El plazo límite para cerrar este acuerdo era el 4 de mayo, fecha tras la cual, de no haber pacto, se habría disuelto el parlamento extremeño y convocado nuevas elecciones. Las negociaciones, que incluyeron una investidura fallida el pasado marzo, han culminado finalmente con este acuerdo alcanzado este jueves.

Las negociaciones para llegar a este punto han sido intensas y prolongadas. Fuentes del Partido Popular han detallado que tras un encuentro de casi seis horas el pasado viernes en Mérida, las direcciones nacionales y regionales del PP, junto con Vox, mantuvieron una reunión telemática de varias horas durante la tarde del martes. En esta última reunión, no solo se confirmaron los avances lógicos de la semana anterior, sino que se trabajó a fondo en un documento programático muy detallado.

Aunque el texto no se cerró de forma definitiva en ese momento, quedaron pendientes de resolución algunos puntos específicos. Estos flecos sueltos se han zanjado en las últimas horas mediante un intercambio de documentación entre los equipos negociadores de ambos partidos. Una vez superadas todas las cuestiones programáticas, las direcciones autonómicas de PP y Vox han formalizado el acuerdo para la constitución de un gobierno en Extremadura.

Desde el PP se ha subrayado la total autonomía que ha tenido María Guardiola para negociar la configuración de su gabinete, enfatizando que el número de cargos y los nombres de los futuros consejeros nunca fueron un punto de negociación para la dirección nacional del PP. La satisfacción en la sede nacional del PP, conocida como Génova, es palpable.

Fuentes de este partido han expresado su gran satisfacción por haber contribuido a desbloquear una situación que hace dos meses apuntaba a la repetición electoral, y que ahora se ha materializado en un acuerdo de gobierno para los próximos cuatro años. El PP ha señalado que el contenido completo del acuerdo será dado a conocer por los partidos en Extremadura en el momento que consideren oportuno, tras la confirmación oficial por parte de Guardiola y Fernández.

Además, desde Génova han informado de avances significativos en las negociaciones de Aragón, donde se muestran optimistas y esperan alcanzar un acuerdo igualmente satisfactorio en los próximos días. Con este acuerdo en Extremadura, el Partido Popular suma a su éxito electoral la consecución de la primera investidura de las tres comunidades donde ganaron las elecciones, junto a Aragón y Castilla y León, donde ya ostentan las presidencias de las cámaras legislativas.

La dirección nacional del PP ve cerrado el capítulo de Extremadura y se enfoca ahora en las siguientes negociaciones.





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