PP y Vox sellan acuerdo de gobernabilidad en Extremadura con cesión de áreas clave a Vox

El Partido Popular y Vox alcanzan un pacto para desbloquear la formación de gobierno en Extremadura tras meses de negociación. Vox asumirá dos consejerías, incluyendo una vicepresidencia, y tendrá competencias en inmigración y agricultura, áreas donde impondrá su sello ideológico con medidas como la prioridad nacional en ayudas y la prohibición del burka en espacios públicos.

Tras extensas negociaciones que se prolongaron por casi cuatro meses, el Partido Popular (PP) y Vox alcanzaron ayer un acuerdo crucial para desbloquear la gobernabilidad en Extremadura , sellando también un compromiso presupuestario para toda la legislatura.

Este pacto marca un hito significativo, siendo el primer acuerdo entre ambas formaciones desde que Vox, hace casi dos años, decidiera romper los cinco ejecutivos autonómicos que compartía con el PP, iniciando un período de discrepancias que ahora concluye formalmente por escrito. Se anticipa que María Guardiola será investida presidenta de la comunidad la próxima semana, gracias a este entendimiento. El acuerdo aporta estabilidad a la región y otorga a Vox la gestión de áreas clave como inmigración y agricultura, donde el partido de Santiago Abascal se enfrentará a su primera prueba de fuego en la administración de competencias de alto nivel. La coalición adoptará un concepto polémico, la prioridad nacional en la gestión de todas las ayudas, incluidas las de vivienda, lo que representa un mensaje claramente antagónico a la política de regularización impulsada por el gobierno central. Aún está pendiente la distribución detallada de las consejerías del nuevo gabinete de Guardiola, pero se confirmó que Vox asumirá dos, una de ellas ligada a una vicepresidencia que ejercerá directamente el líder regional de Vox, Óscar Fernández. Esta decisión cumple la premisa expresada por el partido de Abascal hace un mes, cuando manifestó su disposición a asumir responsabilidades de gobierno, respondiendo así a los desafíos del PP. En Extremadura, Vox tomará las riendas de dos consejerías de gran relevancia para su ideario: Desregulación, Servicios Sociales y Familia; y Agricultura, Ganadería y Medio Natural. En los últimos meses, Vox había defendido su participación en los ejecutivos autonómicos como una garantía para la implementación de sus políticas, y ahora tendrá esta posibilidad para impulsar su programa en áreas como servicios sociales, inclusión, infancia, familia, juventud, cooperación internacional al desarrollo, agricultura y ganadería, la Política Agraria Común (PAC), regadíos, infraestructuras rurales, caza, pesca, acuicultura, tauromaquia y medio natural. Estas áreas constituyen los pilares fundamentales del programa de Vox. La consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia otorgará al partido una influencia considerable en la gestión de asuntos migratorios. En la legislatura anterior, la Consejería de Salud y Servicios Sociales incluía una Secretaría General encargada de programas sociales y migraciones. Por lo tanto, se entiende que Vox tendrá la capacidad de gestionar la inmigración dentro de los márgenes de competencia autonómica. La responsabilidad será considerable, ya que el consejero Fernández deberá supervisar el cumplimiento de un programa pactado con el PP que incorpora las propuestas migratorias de Vox. Esto significa que se evaluará la capacidad de gestión de Vox, la viabilidad de sus propuestas y, fundamentalmente, los resultados que obtengan. El programa de gobierno acordado entre los equipos de Guardiola y Fernández, con la participación de las direcciones nacionales de ambos partidos, dedica un capítulo extenso a la inmigración, donde el sello de Vox es inconfundible. Ambas formaciones se comprometen explícitamente a «no más menores extranjeros no acompañados (MENAS)», cerrando así una controversia que hace casi dos años propició la ruptura de los ejecutivos autonómicos. Las dos formaciones de derecha también se opondrán «por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales». El acuerdo va más allá y concede a Vox otra victoria en este ámbito con la «prohibición del uso del burka y nicab en espacios públicos». El texto también establece que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se regirá por el principio de prioridad nacional, una reivindicación central de Vox. Ambas partes se han comprometido a «procurar la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio», siempre respetando la legalidad vigente. Dado que Vox asume las competencias en servicios sociales, la priorización de los ciudadanos nacionales en las ayudas recaerá en gran medida en sus manos, al igual que la gestión de la mayoría de los asuntos relacionados con el sector agrícola, un área prioritaria para Vox





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