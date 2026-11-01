PP y Vox se personan en la investigación del accidente de Urda

El PP y Vox se personan como acusación en la tragedia ferroviaria de Urda. Exigen transparencia, medios para retirar vagones y responsabilidades por la gestión de la infraestructura.

El Partido Popular y Vox han anunciado formalmente este domingo su intención de personarse en la investigación judicial del accidente ferroviario ocurrido en Urda, en la provincia de Toledo, el pasado miércoles. Este trágico suceso ha dejado al menos 69 víctimas mortales y ha desatado una profunda movilización política y social en toda España.

El PP exige medios urgentes para la recuperación

Alma Ezcurra, eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, ha confirmado en rueda de prensa que su formación se personará como acusación particular en el caso. La dirigente ha insistido en que su partido actúa para que la investigación se lleve a cabo hasta el final, garantizando que se conozca toda la verdad y que ninguna responsabilidad quede impune. Para Ezcurra, esta acción es una deuda moral ineludible con las víctimas y con sus familias, que continúan sufriendo el dolor de la pérdida.

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Ezcurra ha señalado que el Partido Popular exige con urgencia los medios necesarios para que las autoridades puedan retirar los vagones descarrilados y acelerar la búsqueda de los restos humanos. Esta petición responde a la necesidad práctica de despejar la zona y permitir que el trabajo de rescate y documentación proceda sin retrasos innecesarios. La portavoz popular ha afirmado categóricamente que lo ocurrido en Urda no puede explicarse simplemente como un accidente aislado o fortuito.

Críticas a la gestión y al Ministerio de Transportes

La líder del PP ha argumentado que detrás de esta catástrofe hay años de mala gestión, de advertencias desoídas por las autoridades competentes y de decisiones equivocadas. Ha responsabilizado directamente al Gobierno y al Ministerio de Transportes de estas negligencias, exigiendo que expliquen públicamente qué falló en la planificación y mantenimiento. Ezcurra ha criticado duramente la difusión en los medios de conversaciones de trabajadores y las últimas palabras del maquinista fallecido mientras intentaba frenar el tren.

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Ha defendido que antes de buscar culpables entre el personal operativo, es imperativo investigar los fallos técnicos, dado que los sistemas de seguridad existen precisamente para evitar que un error humano termine en tragedia. Ha destacado que el hecho de que la tragedia se repita no es normal, coincidiendo con el reconocimiento del presidente del Gobierno sobre la inasumibilidad de dos eventos así. Sin embargo, ha cuestionado por qué nadie asume una sola responsabilidad política por esta situación.

Vox denuncia abandono de infraestructuras y pruebas

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha hecho público este anuncio en una entrevista periodística, alegando que su partido se presenta como acusación popular para garantizar la transparencia total. Abascal ha pedido, en primer lugar, que se salvaguarden todas las pruebas existentes del accidente para evitar la desaparición de elementos clave, citando como ejemplo negativo el caso de Adamuz donde se retiraron pruebas importantes. Ha acusado al Ejecutivo actual de ser responsable de la degradación de las infraestructuras ferroviarias españolas.

El dirigente de Vox ha calificado la situación de abandono general de España, con una degradación brutal y trágica de las instituciones y la red viaria. Ha lamentado que España haya perdido el sistema ferroviario del que antes se sentía orgullosa, culpando al Gobierno de no renovar la red ni incorporar nuevos mecanismos de seguridad modernos. Abascal ha considerado canalla la intención de responsabilizar a un trabajador por lo que considera un fallo sistémico de los equipos técnicos.

Debate sobre el luto y la actividad política

En el contexto del Día de Todos los Santos, el anuncio de las dos formaciones ha generado un intenso debate sobre la ética política y el respeto al duelo. Abascal ha defendido la decisión de su partido de mantener su actividad política pese al luto oficial por las víctimas, argumentando que estar de luto no significa dejar de trabajar. Ha acusado a otros políticos de hipocresía por participar en funerales públicos y luego olvidar a los afectados, instando a que el duelo no se utilice para silenciar las exigencias de justicia.

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Ezcurra, por su parte, ha criticado al Gobierno por no respetar el luto nacional y por realizar encuestas para medir el impacto electoral de la tragedia en lugar de centrarse en la seguridad ferroviaria y el apoyo a las familias. Ha planteado la cuestión fundamental de si la responsabilidad política solo llega cuando conlleva un rédito electoral negativo. Ambas formaciones coinciden en su demanda central: una investigación exhaustiva, independiente y libre de interferencias que permita conocer la verdad completa sobre las causas del desastre de Urda.