PP y Vox reeditarán el Gobierno en Extremadura con un pacto centrado en la inmigración y la ocupación

El Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo para formar gobierno en Extremadura, sellando una coalición basada en 74 medidas. El pacto pone un énfasis especial en políticas de inmigración restrictivas, como la repatriación de menores no acompañados y la prioridad para nacionales en ayudas sociales. Además, se incluyen medidas contra la ocupación y una rebaja impositiva.

El Partido Popular y Vox han sellado un acuerdo de coalición para gobernar en Extremadura , reeditarán así su colaboración anterior tras las negociaciones que concluyeron en la tarde de este jueves. La alianza se sustenta en un pacto de 74 medidas, donde la inmigración ocupa un lugar central, reflejando una clara sintonía con las posturas y argumentarios defendidos por la formación de Abascal.

El nuevo gobierno extremeño se propone, entre otros objetivos primordiales, la repatriación de menores migrantes no acompañados a sus países de origen, la priorización de ciudadanos nacionales en el acceso a la vivienda de protección oficial, y la restricción de diversas prestaciones y ayudas sociales para personas en situación irregular.

Las dos formaciones han acordado la concesión a Vox de una Consejería con el rango de Vicepresidencia, dedicada a Desregulación, Servicios Sociales y Familia, y otra más para Agricultura, Ganadería y Medio Natural. Adicionalmente, la formación de ultraderecha tendrá derecho a designar un senador autonómico. Como contrapartida, Vox se compromete a garantizar la aprobación de los cuatro Presupuestos anuales durante el transcurso de la legislatura. A continuación, se detallan algunas de las medidas clave incluidas en este acuerdo político.

En materia de inmigración, el Partido Popular ha asumido las demandas más contundentes de Vox, destacando la lucha contra la llegada de inmigrantes, una de las principales banderas de la formación de Santiago Abascal. Las medidas propuestas van desde el retorno de menores inmigrantes no acompañados a sus países de procedencia hasta la supresión de ayudas económicas destinadas a ONGs que asisten a extranjeros. Asimismo, se comprometen a no habilitar nuevas plazas en centros de acogida y a prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos. Como punto de partida, el nuevo Ejecutivo se declara frontalmente opuesto, por todos los medios legales, jurídicos y políticos, a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto adultos como menores de edad. En consonancia, no se destinará financiación alguna para facilitar su entrada o acogida en Extremadura.

El pacto va más allá, incluyendo el firme compromiso de trabajar activamente para la devolución de menores no acompañados a sus países de origen, mediante la consecución de acuerdos específicos con dichos países que agilicen y optimicen las repatriaciones y retornos efectivos con sus familias. Se prevé también la creación de una Unidad Administrativa de Verificación del Fraude Prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva, con el fin de intensificar el control sobre los empadronamientos de inmigrantes. Adicionalmente, se ha acordado la supresión de la aplicación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. Estas medidas específicas relativas a la inmigración tienen un plazo de implementación fijado para el próximo mes de septiembre.

Otro de los pilares de la agenda política de Vox que se ha incluido en el acuerdo es la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. Las partes firmantes abogan por la aplicación rigurosa del desalojo exprés de inmuebles ocupados y por el desarrollo de mecanismos autonómicos de apoyo a las víctimas, asegurando la efectividad de estos procedimientos. Paralelamente, se garantizará el asesoramiento jurídico inmediato a propietarios y comunidades de vecinos que se vean afectados por estas situaciones. El pacto especifica que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se regirá por el principio de prioridad nacional, promoviendo la asignación preferente de recursos públicos a aquellos ciudadanos que demuestren un arraigo real, duradero y verificable con el territorio.

En el ámbito de la sanidad y las ayudas sociales, el acuerdo contempla la exclusión de personas en situación irregular del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales, limitando su acceso únicamente a supuestos de urgencia vital. Según fuentes del PP, esto implicaría que los inmigrantes no tendrían acceso a la renta básica extremeña de inserción. Si bien queda en el aire la posibilidad de que se restrinja la sanidad pública universal para los extranjeros, limitando su asistencia sanitaria a casos de urgencia vital. Por su parte, portavoces del PP extremeño aseguran que el acceso a la sanidad se mantiene conforme a la legislación vigente, aunque el texto del acuerdo presenta ambigüedades. En otra sección, se menciona la mejora del sistema sanitario para garantizar una atención accesible y de calidad para los españoles, lo que podría interpretarse como una exclusión de ciudadanos de origen extranjero, incluso con permiso de residencia, una demanda explícita de Vox.

El acuerdo incluye una dotación presupuestaria adicional de 500 millones de euros anuales a partir del presente ejercicio, que se consolidarán en las cuentas subsiguientes. Se prevén, sin especificar detalles, campañas quirúrgicas extraordinarias, ampliación de horarios, derivaciones coordinadas y colaboración público-privada, además de un plan cuatrienal para la contratación de 1.500 nuevos profesionales sanitarios. En el área de atención a mayores, se contempla la creación de más plazas en residencias y centros de día, aunque sin cuantificación específica.

En materia fiscal, el pacto establece la reducción progresiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en los dos tramos autonómicos iniciales, con una rebaja del 0,25% cada año, hasta alcanzar una disminución total del 1% al término de la legislatura. Asimismo, se ampliará la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, contemplando la posibilidad de extender la reducción de 500.000 euros en la base imponible a favor de sobrinos





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