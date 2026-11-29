El presidente de la mesa electoral del IES La Plana de Castellón cubre carteles de diputadas de la República por presión de PP y Vox, generando un altercado y la intervención de la Policía Local.

El presidente de una mesa electoral ubicada en el IES La Plana de Castellón ordenó tapar los trabajos artísticos realizados por estudiantes con cartulina continua, tras las insistentis quejas presentadas por los apoderados del Partido Popular (PP) y Vox. Esta decisión ha provocado un notable revuelo en las instalaciones, obligando a la Policía Local a intervenir para restablecer el orden entre los manifestantes.

Presión de PP y Vox sobre materiales escolares

Los interventores del PP y Vox utilizaron como argumento principal la presencia de carteles escolares que rendían homenaje a figuras clave de la historia política y filosófica española. Específicamente, las obras expuestas en la pared donde se recogían las papeletas estaban dedicadas a diputadas de la Segunda República como Clara Campoamor, Margarita Nelken y Victoria Kent. También se incluía un tributo a la reconocida filósofa María Zambrano.

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Ante la insistencia de los representantes de la derecha y la ultraderecha, el presidente de la mesa decidió cubrir las obras con papel continuo para evitar mayores incidentes. Esta acción unilateral invalidó las objeciones planteadas por los apoderados de la coalición PSPV-PSOE y Compromís-Front Valencià, quienes se opusieron firmemente a la ocultación de los materiales educativos.

Altercado con jóvenes simpatizantes de Vox

La tensión escaló rápidamente cuando un grupo de jóvenes simpatizantes de Vox generó gritos y altercados dentro del centro educativo. Según han confirmado fuentes presenciales a elDiario.es, la situación requirió la intervención directa de la Policía Local para garantizar la seguridad y la normalidad del proceso electoral. Los carteles, que habían sido cubiertos preventivamente, permanecieron ocultos durante el escrutinio y la votación en esta mesa concreta.

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Participación electoral y contexto político

Estos incidentes se desarrollaron en un contexto de participación ciudadana que superó las expectativas registradas en comicios anteriores. A las 14:00 horas, la tasa de participación en la Comunitat Valenciana alcanzó el 50,9 %, lo que representa un incremento de 4,66 puntos porcentuales en comparación con los datos de 2023. Esta cifra refleja un mayor interés y movilización del electorado en la región.

La decisión de ocultar los carteles ha sido interpretada por varios sectores políticos como una censura arbitraria impulsada por la presión de grupos externos al organismo electoral. El incidente subraya las tensiones actuales en torno a la memoria histórica y la representación política en España, donde figuras como las republicanas siguen siendo objeto de debate y confrontación ideológica en espacios públicos.

La cobertura de los trabajos estudiantiles por parte de la autoridad electoral local ha dejado sin efecto las reclamaciones de los partidos de izquierdas, consolidando una medida que ha sido ampliamente criticada por su impacto en la neutralidad percibida del proceso democrático y la libertad de expresión en entornos educativos.