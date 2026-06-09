PP y Vox inician negociaciones oficiales para formar el Gobierno de Andalucía

Juanma Moreno y representantes de Vox mantienen su primer encuentro formal en el Parlamento andaluz para explorar un acuerdo de gobierno tras las elecciones del 17 de mayo.

El escenario político en Andalucía ha dado un giro decisivo con el inicio de los contactos formales entre el Partido Popular y Vox . Tras los resultados obtenidos en los comicios del 17 de mayo, se ha hecho evidente que el camino hacia la estabilidad institucional pasa necesariamente por un acuerdo entre estas dos formaciones política s.

En este contexto, se ha llevado a cabo una reunión fundamental en las dependencias del Parlamento andaluz, donde representantes de ambas fuerzas han mantenido un diálogo constructivo. Según las fuentes cercanas al encuentro, la sesión se desarrolló en un clima de absoluta cordialidad, marcando el fin de una etapa de contactos informales para dar paso a una fase de negociación más estructurada y oficial.

Este acercamiento ocurre en un momento crítico, ya que se encuentra a escasos dos días de la constitución formal del nuevo Parlamento andaluz, un hito administrativo y político que marca el reloj para la investidura del presidente de la Junta. Por su parte, Juanma Moreno, el presidente de la Junta en funciones, ha manifestado públicamente su intención de conducir este proceso con una metodología basada en la responsabilidad, el sentido común y una determinación clara.

Durante un acto oficial vinculado a la inauguración del puente colgante del Caminito del Rey en Ardales, Málaga, el líder popular subrayó que el objetivo final es alcanzar una meta que permita gobernar la comunidad con eficacia y solvencia. Moreno ya había anticipado que el diálogo con Vox comenzaría de manera inminente, sugiriendo que la voluntad de diálogo es mutua y necesaria para evitar cualquier tipo de bloqueo institucional que pudiera perjudicar a la ciudadanía.

Es relevante señalar que este primer encuentro oficial no surge de la nada, sino que es el resultado de una serie de acercamientos previos, incluyendo un encuentro casual pero significativo entre Juanma Moreno y el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, durante el evento relacionado con la visita del Papa en la ciudad de Madrid, lo que sentó las bases para la interlocución actual. A pesar de la atmósfera positiva reportada por algunas fuentes, Vox ha mantenido una postura cautelosa en sus comunicaciones oficiales.

Si bien la formación ha confirmado que ha existido un contacto directo con Moreno Bonilla, han negado tajantemente que las negociaciones definitivas para la configuración total de la Junta de Andalucía hayan comenzado formalmente en su totalidad, prefiriendo calificar los encuentros como exploratorios. Esta diferencia de matices resalta la complejidad de las negociaciones políticas, donde cada palabra y cada tiempo cuentan para la estrategia de cada partido.

Una vez que el Parlamento sea constituido, se activará el mecanismo legal que otorga un plazo de quince días hábiles para intentar celebrar la sesión de investidura. La presión del tiempo es un factor determinante, ya que la normativa vigente establece que si transcurren dos meses desde la primera votación sin que ningún candidato logre obtener la mayoría absoluta, se deberá proceder a la repetición de las elecciones autonómicas.

Por lo tanto, el éxito de estas conversaciones no solo depende de la voluntad política, sino de la capacidad de PP y Vox para armonizar sus programas y visiones de gobierno en un tiempo récord para evitar la incertidumbre electoral en la región





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