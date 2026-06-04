PP y Vox cierran un gobierno en Castilla y León con la consejería de Cultura y una agenda conservadora

El pacto entre el Partido Popular y Vox otorga a la ultraderecha la cartera de Cultura y establece medidas contra la cultura árabe, promueve la caza y la pesca, refuerza la Semana Santa y prioriza la ayuda social para residentes, generando polémica por su contenido ideológico y su posible impacto en derechos lingüísticos y medioambientales.

El Partido Popular y Vox han sellado un pacto de gobierno en Castilla y León que, a diferencia de los acuerdos suscritos en otras comunidades autónomas como Aragón y Extremadura, concede al ultraderechista la cartera de Cultura .

El programa de actuación, presentado este miércoles, contiene una serie de medidas que reflejan la visión ideológica de ambas formaciones y que, según sus promotores, se presentan como "políticas sin sesgo ideológico" y orientadas a la "libertad, eficiencia y austeridad". Entre los puntos más controvertidos se encuentran la prohibición de cualquier contenido que promueva la lengua y la cultura árabes en los centros docentes de la región, la promoción de la caza y la pesca mediante la eliminación total de la tasa de caza A y B y el aumento de la tasa general de pesca, y la intención de reforzar la Semana Santa como elemento central de la identidad cultural local.

El acuerdo también incorpora una cláusula que prioriza la ayuda social y la vivienda para los ciudadanos que estén empadronados y vinculados al territorio, excluyendo a quienes no cumplan esos requisitos. Asimismo, se establece la "prioridad nacional" como principio rector en la distribución de ayudas y se contempla la creación de un fondo de ayuda para la población vulnerada, aunque sin especificar los criterios de asignación.

En materia de religión, el pacto pretende fortalecer la institución de la Iglesia católica mientras rechaza cualquier iniciativa que favorezca la práctica del islam, reflejando una clara línea de defensa de la tradición cristiana frente a lo que los firmantes describen como "adoctrinamiento islámico". Por otro lado, la cultura popular también será objeto de impulso: se garantiza la organización de novilladas con y sin caballos, se apoyan acciones promocionales de caza a nivel nacional e internacional, y se busca mejorar los cotos de caza, todo ello con financiamiento público.

En la parte organizativa del gobierno, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, mantendrá la vicepresidencia, mientras que el vicepresidente será Carlos Pollán, a quien se le asignará la consejería de Desregulación, Turismo y Deporte, un conjunto de carteras que el propio programa describe como "muy ideológicas". El PP, por su parte, se quedará con la consejería de Medio Ambiente, aunque el documento también menciona que una de las áreas gestionadas por Vox incluirá un apartado dedicado a la "protección del patrimonio natural", lo que genera dudas sobre la verdadera extensión de la influencia ultraderechista en la política medioambiental de la comunidad.

El acuerdo, que prevé además la pronta aprobación de una Ley de Concordia destinada a regular la convivencia entre distintas confesiones y a limitar la difusión de contenidos percibidos como contrarios a la identidad nacional, se presenta como una respuesta a la creciente polarización política y a los intentos, según los firmantes, de impedir la imposición de una agenda ideológica ajena a los valores tradicionales de Castilla y León. El pacto ha despertado críticas de partidos opositores y de organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre la posible vulneración de derechos lingüísticos y culturales, y sobre el riesgo de institucionalizar la discriminación religiosa y el retroceso en la defensa de los derechos de los animales





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