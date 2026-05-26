PP y Vox cierran un acuerdo para los presupuestos valencianos de 2026 con cláusulas de "prioridad nacional" y control de fraudes

El Partido Popular y Vox pactan la presentación del proyecto de presupuesto de la Generalitat Valenciana 2026, incorporando la prioridad nacional en ayudas sociales y medidas contra el fraude, mientras el PSPV-Compromís critica las posibles cesiones al ultraderecha.

El Partido Popular ha sellado un pacto con Vox para la presentación de los presupuestos de la Generalitat Valencia na del ejercicio 2026, un acuerdo que se ha dado a conocer después de la reunión de la Junta de Síndics de Les Corts Valencia nes.

En dicha sesión se modificó el calendario parlamentario para iniciar la tramitación presupuestaria, que arrancará con la presentación de las cuentas este viernes en el Parlamento, tras su aprobación en el pleno del Consell. Según los portavoces del PP, las cuentas serán aprobadas en breve y marcarán el inicio del debate que se desarrollará la semana siguiente, cuando los consellers comparecerán para explicar la distribución de los recursos en sus respectivas áreas.

El compromiso con Vox incluye la incorporación de la "prioridad nacional" en el acceso a ayudas sociales y a la vivienda pública, así como una serie de medidas destinadas a combatir la ilegalidad, la masiva y descontrolada entrada de migrantes y el fraude en la concesión de subvenciones públicas. Entre las iniciativas destacadas se encuentran la creación de un servicio especializado para el control del fraude catastral y de padrón, y la regulación de la sobreocupación de viviendas, conceptos que el PP asegura forman parte del ADN de su programa y que ya estaban plasmados en los planes nacionales de vivienda e inmigración del partido.

Vox ha celebrado la firma del acuerdo, argumentando que garantiza estabilidad política en la Comunidad Valenciana frente al caos y al desgobierno que, según sus palabras, se percibe a nivel nacional. El líder del PP en la Comunidad, Francisco Pérez Llorca, ha defendido que la capacidad de diálogo y la disposición a llegar a acuerdos no son meros lemas, sino la realidad que permite que los valencianos cuenten con un presupuesto sólido y coherente.

Por su parte, el PSPV-PSOE y Compromís han criticado lo que describen como "cesiones" del presidente de la Generalitat al ultraderecha, advirtiendo que los nuevos presupuestos podrían traducirse en recortes de servicios básicos. El líder socialista ha calificado de "poco serio" y "ridículo" la oposición del PSPV y Compromís a un presupuesto que, según él, aún no se ha hecho público, señalando que los críticos deberían esperar a conocer el contenido completo antes de emitir juicios.

En el debate parlamentario, los consellers expondrán las partidas asignadas a sus departamentos, y se espera que los grupos parlamentarios analicen tanto las propuestas de prioridad nacional como las medidas de control del fraude, con la intención de garantizar la transparencia y la eficiencia del gasto público. El acuerdo entre PP y Vox, aunque polémico, busca consolidar una mayor cohesión entre los partidos de la derecha en la región y presentar un proyecto presupuestario que, según sus defensores, responderá a las demandas ciudadanas en materia de vivienda, empleo y lucha contra la inmigración irregular, al tiempo que refuerza el control sobre los recursos públicos para evitar abusos y sobrecarga del sistema de ayudas sociales





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