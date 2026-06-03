PP y Vox cierran un acuerdo de gobierno en Castilla y León 80 días después de las elecciones

Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán anunciarán este miércoles el pacto que permitirá la investidura del candidato del PP como presidente de la Junta, en un gobierno de coalición que se repite tras el anterior mandato.

El Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo de gobierno en Castilla y León que será anunciado este miércoles por Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP a la presidencia de la Junta, y Carlos Pollán, portavoz de Vox en las Cortes regionales.

La comparecencia tendrá lugar a las 12:00 horas en el vestíbulo principal del Parlamento autonómico, 80 días después de las elecciones celebradas el 15 de marzo. En esos comicios, el PP obtuvo 33 escaños de los 82 de la cámara, quedándose a nueve de la mayoría absoluta, mientras que Vox logró 14 parlamentarios.

Este pacto allana el camino para la investidura de Mañueco, quien afrontará su tercer mandato como presidente de la Junta, el segundo en coalición con la formación de Santiago Abascal. El acuerdo supone la reedición de la alianza que ya gobernó durante la primera mitad de la legislatura anterior, aunque ahora se produce en un contexto político diferente.

Tras meses de negociaciones, ambas formaciones han logrado cerrar un programa de gobierno conjunto que incluye medidas en áreas como economía, educación, sanidad y políticas sociales. Entre los puntos clave se encuentran el impulso a la rebaja de impuestos, el refuerzo de la libertad educativa y la defensa de la unidad de España. Vox, que en esta ocasión contará con una vicepresidencia y varias consejerías, buscará imprimir su sello en materias como la inmigración y la seguridad.

La izquierda ha criticado duramente el pacto, calificándolo de retroceso democrático, mientras que el PP defiende que es necesario para garantizar la estabilidad en una comunidad que requiere de gobiernos fuertes para afrontar los retos del despoblamiento y la economía. La investidura de Mañueco se prevé para los próximos días, una vez que el acuerdo sea ratificado por los órganos internos de ambos partidos.

Esta coalición podría marcar el inicio de una tendencia en otras comunidades autónomas donde la suma de PP y Vox es necesaria para alcanzar gobiernos, como ha ocurrido ya en la Comunidad de Madrid o en la Región de Murcia. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado el acuerdo, mientras que desde Vox su líder, Santiago Abascal, ha destacado que su partido entra en el gobierno para cambiar las políticas que han fracasado.

Por su parte, el PSOE y otras fuerzas de izquierda han anunciado que presentarán recursos ante los tribunales si el pacto vulnera alguna ley. En Castilla y León, la coalición tendrá que gestionar desafíos como la España vaciada, la mejora de los servicios públicos y la atracción de inversiones.

Además, el contexto de la pandemia y la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania añaden presión a las nuevas políticas. El acuerdo programático incluye también medidas en materia de vivienda, con la promoción de acceso a la misma para jóvenes, y en agricultura, un sector clave en la región. Se espera que en los próximos días se den a conocer los nombres de los consejeros que ocuparán las carteras asignadas a Vox.

La presidenta de las Cortes, María del Pilar de la Fuente, ha confirmado que la sesión de investidura se celebrará antes de que finalice el mes, una vez que se publique el decreto de convocatoria. El ambiente político en la comunidad está tenso, con movilizaciones convocadas por colectivos feministas y sindicatos en contra del pacto.

No obstante, desde el PP y Vox confían en que la gobernabilidad será estable gracias a la mayoría que suman 47 escaños conjuntos. Este acuerdo llega tras intensas negociaciones que incluyeron reuniones a alto nivel, con la participación del secretario general del PP, Cuca Gamarra, y el vicepresidente de Vox, Jorge Buxadé.

Finalmente, ambas partes cedieron en ciertos puntos programáticos para lograr un texto consensuado. La firma del pacto se producirá en un acto solemne en las Cortes, con la presencia de los líderes autonómicos y nacionales. Sin duda, este acuerdo marcará un hito en la política castellano-leonesa, al consolidar una fórmula de gobierno que ya se ensayó durante el anterior mandato y que ahora se perfecciona con nuevas competencias y objetivos





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