CCOO y UGT advierten que una victoria del PP y Vox el 29N podría revertir pensiones, bajas y protección por desempleo en España.

Las organizaciones sindicales CCOO y UGT han elevado las alarmas ante la posibilidad de que el Partido Popular (PP) y Vox alcancen la mayoría electoral el 29 de noviembre. Los líderes sindicales, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han advertido explícitamente que un gobierno combinado de ambas formaciones podría desmantelar los derechos laborales y la protección social conquistados en los últimos años. Esta perspectiva genera una incertidumbre generalizada entre los millones de trabajadores y trabajadoras en España.

Advertencias de los líderes sindicales ante el 29N

Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), y Unai Sordo, su homólogo en Comisiones Obreras (CCOO), dejaron claros sus temores en una rueda de prensa el pasado 22 de octubre. Ambas figuras sindicales aseguraron que si se sigue la estela política de Vox, no existen garantías para mantener los derechos laborales incluso de los modelos anteriores a las reformas recientes. Su declaración busca alertar a la ciudadanía sobre la fragilidad del consenso social vigente.

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Álvarez y Sordo fueron aún más contundentes al señalar que, basándose en las propuestas públicas de la derecha y la ultraderecha, es probable que se modifiquen figuras clave como las prestaciones por incapacidad temporal, las pensiones y la protección por desempleo. Para los líderes sindicales, no se trata de una especulación infundada, sino de una lectura directa de los programas electorales y las declaraciones institucionales de ambos partidos para las próximas elecciones generales.

Estrategia contra el absentismo y el fraude laboral

El Partido Popular ha incluido en su programa electoral una clara orientación hacia la reducción del llamado "absentismo injustificado", un concepto que ha sido ampliamente cuestionado por el movimiento obrero. El texto del PP promete establecer un sistema que premie a las empresas con una gestión eficiente de la incapacidad temporal y perseguir activamente el fraude. Esta postura alinea a la formación conservadora directamente con los intereses de la patronal y del sector empresarial.

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Vox, por su parte, plantea propuestas aún más radicales al proponer la derogación de la legislación laboral vigente, a la que acusa de agravar la precariedad y desincentivar la contratación. El programa de la formación ultraderechista sugiere que la situación actual ya es insostenible y que la única solución pasa por eliminar las regulaciones actuales. Esta coincidencia programática entre PP y Vox crea un frente común peligroso para la estabilidad del mercado laboral español.

Sara García, representante de CCOO, ha manifestado su profunda preocupación por lo que describe como una persecución y descrédito contra el movimiento sindical. Según García, existe una oleada destinada a criminalizar al trabajador enfermo y a los médicos que emiten bajas laborales, etiquetándolos como parte de un fraude generalizado. Esta narrativa, según los sindicatos, sirve como estrategia previa para justificar recortes estructurales en los derechos de protección social.

Precedentes autonómicos y futuro de las mutuas

Los miedos de los sindicatos encuentran un precedente concreto en las comunidades autónomas donde PP y Vox gobiernan conjuntamente, como Aragón, Extremecia, Andalucía y Castilla y León. En 2022, el ejecutivo de Castilla y León liderado por Alfonso Fernández Mañueco anunció un recorte de 20 millones de euros a los agentes sociales, una medida que sentó un precedente negativo. Estos casos regionales son vistos como ensayos generales de lo que podría ocurrir a nivel estatal si ganan las elecciones.

El PP también ha anunciado su intención de endurecer las condiciones para recibir la prestación por desempleo. La propuesta incluye retirar la ayuda de forma definitiva a quienes rechacen empleos adecuados de manera reiterada y sin causa justificada, una medida que ya existe en el tercer rechazo pero que se pretende hacer más estricta. Además, existe la intención de reformar la Ley de Mutuas, entidad que ya gestiona las contingencias comunes desde 2014.

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Ante este escenario, las organizaciones sindicales planean buscar la unidad de acción y evaluar la posibilidad de restablecer mecanismos de diálogo social similares a la Cumbre Social de 2012. La incertidumbre sobre el futuro de las pensiones y la dependencia persiste, ya que los acuerdos alcanzados durante los últimos ocho años podrían verse alterados. Los ciudadanos y trabajadores esperan con atención los resultados electorales para conocer el rumbo que tomará la política laboral en España.

La tensión entre el gobierno actual y la oposición de derecha se intensifica a medida que se aproxima la fecha electoral. Mientras el gobierno defiende los logros en pensiones y desempleo, PP y Vox presentan un modelo basado en la desregulación y la lucha contra lo que consideran abusos del sistema. Esta polarización deja a millones de españoles con la duda sobre si sus derechos laborales se mantendrán intactos o sufrirán un retroceso significativo en los próximos meses.

En conclusión, la agenda laboral propuesta por el Partido Popular y Vox representa un cambio de paradigma potencial para el Estado de bienestar español. Las advertencias de CCOO y UGT no deben ser ignoradas, ya que reflejan la realidad de los modelos económicos europeos y los precedentes históricos. La sociedad civil tendrá que decidir en las urnas si prefiere mantener el modelo actual o apostar por la reforma radical defendida por la derecha.