PP y Vox Alcanzan Acuerdo en Castilla y León: Mañueco se Acerca a la Investidura

El Partido Popular y Vox formalizan un acuerdo en Castilla y León, asegurando el apoyo de Vox para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. El acuerdo incluye la vicepresidencia primera para Vox y un reparto de secretarías en la Mesa de las Cortes. Este pacto marca un hito después de las negociaciones en Extremadura y Aragón.

El Partido Popular (PP) y Vox han sellado un acuerdo en Castilla y León, allanando el camino para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco . Según un comunicado conjunto emitido por ambas formaciones política s, Vox brindará su apoyo al candidato del PP para la presidencia del parlamento autonómico, mientras que Vox ocupará la vicepresidencia primera. Además, se han repartido las secretarías de la Mesa, asegurando así una colaboración institucional que se extenderá durante la legislatura.

La sesión constitutiva del pleno de las Cortes de Castilla y León está programada para este martes, y este acuerdo representa un hito importante, especialmente después de las dificultades que experimentaron en las negociaciones en Extremadura y Aragón, donde no se logró un consenso previo. El acuerdo entre PP y Vox, según sus propias declaraciones, refleja una "voluntad de entendimiento" y una convergencia en la necesidad de un gobierno autonómico que funcione eficientemente. Ambas partes enfatizan la importancia de garantizar la continuidad de los servicios públicos de calidad y la creación de oportunidades para los ciudadanos de Castilla y León. Asimismo, consideran que este acuerdo responde al mandato de los electores, quienes, según su interpretación, solicitaron facilitar la gobernabilidad tras las elecciones del 15 de marzo. En el comunicado, se destaca que la configuración de la Mesa de las Cortes, resultado de este pacto, es crucial para asegurar la estabilidad legislativa durante los próximos cuatro años. Este entendimiento, aseguran, es un paso previo a la formación de un Ejecutivo autonómico "útil y eficaz para todos". La Mesa de las Cortes de Castilla y León era la última que faltaba por configurar después de las elecciones autonómicas de Extremadura, Aragón y Castilla y León. En todas, el PP ha conseguido retener la presidencia, pero esta es la primera vez que lo hace con un acuerdo previo con la extrema derecha. El contexto político regional y nacional influye en estas negociaciones. Las elecciones andaluzas próximas condicionan la dinámica entre PP y Vox, y en Extremadura se acerca el límite para la formación de gobierno, con el riesgo de nuevas elecciones si no se logra un acuerdo antes del 3 de mayo. Hasta ahora, en Extremadura, el PP y Vox han mantenido un tono constructivo, pero sin anuncios formales de acuerdo. En Aragón, por otro lado, el escenario es diferente, con más tiempo disponible y anuncios similares a los de Castilla y León para la investidura de Jorge Azcón. Mañueco, desde la campaña electoral, dejó claro su objetivo de gobernar con un acuerdo parlamentario con Vox, y en esa dirección se han enfocado las negociaciones. En enero, María Guardiola ofreció un gobierno de coalición a Vox, y Azcón tampoco ha revelado sus estrategias





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