PP y PSOE suben en las encuestas, mientras Vox experimenta un descenso: Análisis del Barómetro Electoral de Abril

El barómetro electoral de abril revela cambios significativos en las preferencias políticas. El PP y el PSOE ganan terreno, mientras que Vox experimenta un retroceso. El análisis detalla el impacto de las dinámicas políticas y sociales en las elecciones autonómicas y las proyecciones para las generales.

Tras los resultados en las elecciones autonómicas de Castilla y León, la tendencia observada en las encuestas electorales parece consolidarse, evidenciando un cambio significativo en el barómetro de abril. El Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) experimentan un ascenso, con un crecimiento de casi un punto porcentual con respecto al mes anterior.

En contraste, Vox, liderado por Santiago Abascal, enfrenta su descenso más pronunciado en las previsiones de los últimos dos años, poniendo fin a una etapa de crecimiento que había impulsado las expectativas de la formación. Con las elecciones andaluzas próximas y la situación geopolítica en Irán como telón de fondo, las proyecciones sugieren un escenario político en constante evolución.\El Partido Popular, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, parece haber detenido su descenso y se consolida como la fuerza política con mayor apoyo. Según las encuestas, el PP ganaría unas hipotéticas elecciones generales con el 32% de los votos, lo que se traduciría en 139 diputados, un aumento de 0,6 puntos y cuatro escaños en un mes. Este resultado es crucial para Feijóo, que había experimentado una disminución en el apoyo desde agosto de 2025. Un factor que podría haber influido en este cambio es la reciente crítica de Abascal a Feijóo, donde acusó al PP de ser un 'clan gallego de contrabandistas de ría'. Los electores parecen haber reaccionado favorablemente al líder del PP, recuperando parte del voto que había migrado hacia Vox. La migración de votantes del PP a Vox, que en marzo era de casi 1,5 millones, se ha reducido a más de la mitad, unos 685.000. Mientras que en marzo el PP perdía casi un 20% de sus votos a favor de Vox y en abril un 11,7%; aquellos que cambian a Abascal por Feijóo se han duplicado (de un 4,5% al 8,8%). El PP aventaja a Vox en 81 escaños y 15,4 puntos, lo que le otorga una posición más favorable en las negociaciones políticas pendientes en Extremadura, Aragón y Castilla y León.\El PSOE, por su parte, se beneficia de su postura firme en relación con la guerra en Irán, experimentando una mejora de 1,3 puntos y cinco escaños con respecto al mes anterior. Este aumento en el apoyo a Pedro Sánchez se debe, en gran medida, a la pérdida de votos de su socio de gobierno, Sumar, que sufre una disminución que ya alcanza el 16,4% en favor del PSOE, frente al 12,3% del mes anterior. Esta migración de votos se traduce en un cambio de dirección de 180.000 papeletas, cuando en el sondeo previo apenas eran 7.000. Otros aliados del gobierno han perdido apoyo o se han mantenido, con la excepción de EH Bildu (+0.3) y Coalición Canaria (+0,1), aunque sin ganar escaños. Sumar y Podemos, en conjunto, obtendrían el 8,5% de los votos, casi cuatro puntos menos que en las elecciones generales de 2023, donde concurrieron juntos. Los recientes contratiempos han llevado a estas formaciones a unificar sus esfuerzos de cara a las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán en Andalucía el 17 de mayo. A pesar del crecimiento del PSOE, la derecha española, compuesta por PP y Vox, sumaría 197 escaños y el 49,6% del sufragio en una hipotética coalición, lo que dificultaría las posibilidades de Pedro Sánchez de mantenerse en el gobierno





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