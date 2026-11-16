PP promueve Ley Antidesahucio y mil viviendas

Alberto Núñez Feijóo defiende tres leyes clave: ocupación, suelo y propiedad horizontal. El PP busca construir un millón de viviendas con silencio positivo y IVA reducido.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que España requiere la construcción de un millón de viviendas para satisfacer las demandas del mercado inmobiliario, aunque ha matizado que no ha prometido garantizar la edificación de esa cantidad exacta bajo su mandato. Esta distinción semántica surgió durante una entrevista concedida al medio Político, donde el presidente popular aclaró su postura respecto a una de las banderas principales de su campaña electoral.

Diferencias entre necesidad y promesa electoral

A pesar de las declaraciones de Feijóo, el programa electoral del Partido Popular contiene de manera explícita el punto 144, el cual titula firmemente Construiremos un millón de viviendas, lo que sugiere un compromiso activo y no meramente declarativo. Esta discrepancia entre la respuesta verbal del líder popular y el texto escrito de su documento estratégico ha generado debates sobre la viabilidad y el alcance real de las políticas de vivienda propuestas por elPP.

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Para alcanzar este objetivo cuantitativo, Feijóo ha anunciado que impulsará tres leyes fundamentales diseñadas para reactivar el sector: una nueva ley de ocupación, una modificación integral de la Ley del Suelo y una reforma sustancial de la Ley de Propiedad Horizontal. Estas iniciativas legislativas buscan desbloquear la oferta existente y facilitar la creación de nuevo tejido residencial en todo el territorio nacional.

Agilización administrativa y silencio positivo

Una de las medidas técnicas más concretas propuestas por el Partido Popular consiste en agilizar los permisos urbanísticos mediante la imposición de un plazo máximo de noventa días para que los ayuntamientos concedan licencias de obra. Si transcurrido ese período administrativo no se emite respuesta, los promotores podrán iniciar los trabajos siempre que se ajusten estrictamente al plan general municipal, aplicando el mecanismo de silencio positivo.

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El documento electoral también detalla la movilización de suelo público y privado en colaboración con comunidades autónomas y municipios. Se contempla la transformación de oficinas y locales comerciales en viviendas asequibles, así como la publicación anual de datos transparentes sobre viviendas iniciadas y terminadas para monitorizar el progreso real del plan.

Reformulación del mercado de alquiler y ayudas

En el ámbito del alquiler, elPP propone derogar la actual Ley de Vivienda, eliminando las zonas tensionadas y el control de precios para aumentar la oferta. Su alternativa Tres años+ ofrece incentivos fiscales a propietarios que renueven contratos por tres años adicionales, siempre que el incremento de la renta se mantenga por debajo del índice de precios al consumo.

Para facilitar el acceso a la propiedad, se reduce el IVA del diez por ciento al cuatro por ciento para menores de cuarenta años y se amplían los avales públicos hasta cubrir el veinte por ciento del precio del inmueble. Además, se crea la cuenta Hucha Hogar Joven con deducciones fiscales para quienes ahorren para su primera casa, complementando estas medidas con la posibilidad de recuperar viviendas ocupadas ilegalmente en cuarenta y ocho horas vía orden judicial.