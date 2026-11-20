Alberto Nadal anuncia que el Partido Popular derogará el real decreto sobre centros de datos, argumentando que sus exigencias de energía renovable bloquean la inversión tecnológica en España.

Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, ha anunciado firmemente que el PP derogará el nuevo real decreto que regula los centros de datos en España. Durante su intervención en la clausura del IV Foro Económico Español en Ceuta, bajo el título 'El futuro fiscal y económico de Ceuta', Nadal sostuvo que la normativa actual prohíbe en la práctica la instalación de estos centros en el territorio nacional. Esta declaración marca un punto de inflexión en la postura del principal partido de la oposición frente a la regulación impulsada por el gobierno actual.

La prohibición práctica de la nueva normativa

La razón central detrás de esta promesa legislativa radica en la exigencia de que el ochenta por ciento del consumo eléctrico de los centros de datos provenga de energía renovable. Este requisito técnico se implementará progresivamente durante un periodo de adaptación que culmina en el año 2032, momento en el que se exigirá el cumplimiento total. Nadal afirmó categóricamente que esta disposición aísla a España de las inversiones tecnológicas globales y la excluye de la revolución digital actual, convirtiendo la regulación en una barrera infranqueable para el sector.

Also read El PP promete salidas equilibradas de empresas y reforma fiscal con Alberto Nadal

Exigencias técnicas y plazos de cumplimiento

La normativa establece condiciones técnicas estrictas que obligan a cada hora de funcionamiento a estar respaldada por un ochenta por ciento de generación eléctrica renovable nueva. En las primeras horas punta, el porcentaje mínimo requerido se sitúa en un sesenta por ciento, con un periodo transitorio de cinco años para la adecuación completa. Además, los centros deben integrar mecanismos para desconectar instalaciones automáticamente en momentos de congestión eléctrica, cumplir con exigencias de eficiencia de clase A y respetar restricciones severas en el uso de agua. Los incumplimientos técnicos conllevan recargos en los peajes o la pérdida del permiso de acceso a la red.

Sectores afectados y aplicación normativa

La normativa afecta específicamente a centros nuevos o ampliaciones con una potencia de acceso igual o superior a diez megavatios. Para instalaciones con una potencia desde quinientos kilovatios, se establecen obligaciones mínimas de reporte anual. Estos centros, especialmente aquellos que operan para el sector público, también deben garantizar la residencia y la gestión de los datos dentro de la Unión Europea. La combinación de estas condiciones técnicas, plazos de adaptación y consecuencias por incumplimiento es vista por la industria como una prohibición de facto.

Advertisement

Postura de las empresas y la patronal SpainDC

La asociación SpainDC, que agrupa a gigantes digitales como Amazon, Google y Microsoft junto a inmobiliarias como Merlin, ha presentado alegaciones detalladas contra la medida. Begoña Villacís, en nombre del sector, describió el decreto como una declaración de guerra imposible de cumplir, señalando que nadie puede satisfacer sus requisitos sin poner en riesgo la estabilidad operativa. Solicitan una evaluación rigurosa del impacto económico y un diálogo más activo con el gobierno para garantizar la viabilidad de las exigencias. Advierten que la falta de previsibilidad plantea dificultades técnicas y económicas para infraestructuras que necesitan operar de forma ininterrumpida.

Consecuencias para la inversión y el futuro digital

Las multinacionales y la patronal advierten de una pérdida inminente de inversión y piden que la norma se alinee con el marco europeo, respetando la seguridad jurídica y la proporcionalidad. El riesgo futuro es que los requisitos y sanciones actúen como un veto total, frenando nuevas inversiones y aislando a España del resto del mundo tecnológico. Nadal reiteró que el PP aprobará una legislación alternativa que permita el desarrollo del sector garantizando su sostenibilidad, una promesa que contrasta con la postura del gobierno, quien defiende la estabilidad del sistema eléctrico como prioridad.

Situación regional y desafíos pendientes

La situación no es estática y varía según la región, como ocurre en Aragón donde las inversiones continúan bajo riesgo pese a los cambios anunciados. La Dirección General de la Economía en Aragón, junto con la DGA, mantiene que el decreto sigue siendo un obstáculo significativo para el desarrollo local. Las críticas del sector llevan meses oponiéndose a la normativa que condiciona las inversiones de grandes empresas tecnológicas e inmobiliarias a fuertes compromisos de consumo renovable. La tensión entre la descarbonización necesaria y la competitividad industrial queda así reflejada en este debate político y económico crucial.