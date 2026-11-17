Las cifras oficiales desmienten la afirmación del PP sobre medio millón de extranjeros cobrando el IMV sin trabajar, revelando que incluyen a cientos de miles de menores de edad.

El Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha utilizado en su discurso electoral una afirmación polémica sobre la presencia de inmigrantes en el Ingreso Mínimo Vital ( IMV). El candidato ha denunciado públicamente que existe un millón y medio de personas en esta situación, pero no ha revelado las fuentes que respaldan esta cifra. Este dato ha generado un fuerte debate político y una demanda de transparencia por parte de los medios y la oposición.

Origen desconocido de la cifra de inmigrantes

La declaración de Feijóo sostiene que hay medio millón de inmigrantes cobrando el IMV sin haber trabajado una sola hora en el año anterior. Sin embargo, la dirección del partido se ha negado a desvelar la fuente concreta de esta información. Tras consultar con un portavoz oficial, se derivó a una publicación de la Seguridad Social que no contiene ni el dato específico ni información que permita inferirlo. Esta falta de transparencia ha llevado a la prensa a verificar los datos oficiales.

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Desmentido oficial con datos de la Seguridad Social

Las cifras oficiales del Ministerio de la Seguridad Social desmienten la afirmación literal hecha por el líder popular. Los datos revelan que el número total de titulares extranjeros del IMV es de 157.700 personas, lo que representa el 17% del total. Todos estos titulares cumplen estrictamente con los requisitos legales y poseen permiso de residencia de al menos un año. Esta cantidad está muy por debajo de las 500.000 personas citadas por el PP.

Los menores incluyen en el conteo de beneficiarios

La Seguridad Social aclara que el número total de beneficiarios en hogares con titular extranjero es de 476.000 personas. De este total, el 42% son menores de edad. Estos niños y adolescentes no están obligados a trabajar por ley, por lo que su inclusión en la acusación de no haber trabajado es inexacta. El ministerio denuncia que Feijóo incluye a menores sin especificar su nacionalidad, lo que distorsiona la realidad estadística.

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Compatibilidad del IMV con el mercado laboral

Las instituciones oficiales enfatizan que el IMV es una renta mínima compatible con el trabajo. Dos de cada tres hogares y el 55% de los beneficiarios han trabajado en el último año. Muchos de estos trabajadores siguen percibiendo la ayuda porque sus ingresos son inferiores a los umbrales de pobreza. La crítica del PP ignora esta compatibilidad y se centra únicamente en la condición de no trabajo de forma selectiva.

Propuesta política del PP y respuesta del gobierno

El PP asume como prioridad nacional modificar el IMV, siguiendo la línea de Vox para atajar el absentismo injustificado. Su propuesta busca convertir la renta en una de activación con acuerdos de búsqueda de empleo. Desde el Ministerio, se critica esta postura como un intento de polarizar a la sociedad y acabar con el consenso sobre el Estado del Bienestar en España.